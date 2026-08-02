Нәсихәттәр

Әҙәм балаһының иңенә ниндәй генә ауырлыҡтар, һынауҙар төшһә лә, шул ауырлыҡтарға бирешмәй, сабыр-Рахманлы булып, ҡорған доньяһының ҡотон ебәрмәй, йән йылыһын өләшеп, тирә-яҡҡа һөйөү менән бағып, йәшәйешен дауам итергә зарур. Сабыр итеп, ауыр саҡта ла күркәм сабырлыҡта булһаҡ, Аллаһтың рәхмәтенә ирешеп, сауап алабыҙ. Һәр бер изге ғәмәлдәребеҙ Ахирәттә күләгә булып көтөп торор. Һис шикһеҙ, ауырлыҡтан һуң еңеллек килеүе көн кеүек асыҡ. Аллаһы үә Сөбхәнәтә үә Тәғәлә үҙенең яратҡан ҡолдарына һынауын да бирә, сабыр үә шөкөр иткән ҡолдарына еңеллеген дә бирә. Ауырлыҡтарға бирешмәй, ниндәй генә халәттә булыуға ҡарамаҫтан, Аллаһҡа рәхмәтле булып, ҡатын-ҡыҙ йортоноң ҡотон, күңеленең йән йылыһын яҡындарына ихлас өләшеп, ҡояштай балҡып, тулған айҙай нурландырып йашәргә зарур. Һәр ҡылған изге ғәмәлебеҙ Аллаһ ризалығы өсөн ихлас ниәт менән башҡарылырға зарур.Йылы һүҙ - йән аҙығы.Йылмайып, ихлас йылы һүҙ ҡушыу ҙа олуғ сауапҡа эйә. Аллаһ сауаптарын насип итһен. Аллаһтың ризалығына ирешеп йәшәргә яҙһын. Әәмиин!
Һау саҡтарында яҡындарыбыҙға рәхмәтле булып, йылы һүҙҙәребеҙҙе йәлләмәй, изгелектәр ҡылып йәшәйек. Изгелек ерҙә ятып ҡалмай, сөнки үҙебеҙ ҡылған изге ғәмәлдәребеҙ, ғүмер ахырына хәтлем ғәмәл дәфтәребеҙгә яҙылып бара. Изгелектәр ҡылып өлгөрөп ҡалайыҡ. Аллаһы үә Сөбхәнәтә үә Тәғәлә һис шикһеҙ әжер-сауаптарын насип итә. Ике донъя маҡсаттарына ирештерер. Аллаһ яҡшыраҡ күреүсе, белеүсе. Фани донъяла маҡсаттарыбыҙ үтәлмәй тип, төшөнкөлөккә бирелмәгеҙ, һәр ҡылған изге ғәмәлдәребеҙ өсөн Ахирәттә, Аллаһ меңләтә әжер-сауаптарын, һис шикһеҙ, насип итәсәк. Иманым камил. Терпе лә сабыйын йомшағым тип ярата. Ҡояш та, ай ҙа кеше айырмай, йылы, сихри нурҙарын тигеҙ өләшә. Эргә-тирәләге мохтаждарға, Аллаһ бәндәһеме йә хайуанымы, ҡошомо - барыһы ла наҙға, ярҙамға мохтаж. Иғтибарлы, йылы һүҙле булып, күңел йылыһын өләшеп йәшәйек. Һыуға, ризыҡҡа мохтаж, һыуға сарсаған Аллаһ ҡолона ихлас һыу бирһәк ҙур сауапҡа ирешәбеҙ. Киң күңелле булып, хәйер, саҙаҡалар өләшеп Аллаһтың сауаптарын алып ҡалайыҡ. Ҡушҡандарын үтәп, ҡушмағандарынан тыйылып йәшәү зарур Әҙәм үә Һауаның гонаһлы балаларына. Аллаһы үә Сөбхәнәтә үә Тәғәлә беҙҙе ошо фани доньяға һынау өсөн юҡтан бар ҡылған бит. Шөкөр итеп, Аллаһҡа зекер итеп, рәхмәтле булһаҡ, Аллаһ ниғмәт, бәрәкәттәрен меңләтә ҡайтарыр. Был фани донъяла булмаһа, Ахирәттә, һис шикһеҙ, меңләтә сауабы буласаҡ, сөнки Аллаһ яҡшыраҡ белеүсе. Әәмиин!!! Аллаһы ү Сөбхәнәтә үә Тәғәләнәң күберәк ғәфү үтенәйек. Ике донъя маҡсаттарына һис шикһеҙ ирештерер. Әәмиин !!! Күңел байлыҡтарыбыҙ кәмемәһен. Ихлас, йомарт, хәйер, саҙаҡалар өләшеүселарҙән булайыҡ, үҙебеҙгә Ахирәттә ҡалҡан, күләгә булыр, Аллаһ бирһә !!!
(Шәйех Ғабдуллаһ Сәиди, ҡотоб).
Фото асыҡ сығанаҡтан.