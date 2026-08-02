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2 Августа , 17:20

Марттан алып Башкортостанда "Антифрод" системаһы эшләй

Её цель – противодействие онлайн-преступлениям.

Марттан алып Башкортостанда "Антифрод" системаһы эшләйМарттан алып Башкортостанда "Антифрод" системаһы эшләй
Марттан алып Башкортостанда "Антифрод" системаһы эшләй

Оперативный штаб Правительства России по борьбе с кибермошенничеством согласовал для системы новые сценарии работы. Например, если оператор фиксирует, что сим-картой завладел злоумышленник, дистанционное банковское обслуживание по номеру остановится на 24 часа. Благодаря мерам, которые реализует Правительство, число киберпреступлений в России за первые шесть месяцев 2026 года сократилось на треть. «Мошенники постоянно меняют свои схемы и быстро адаптируются к новым условиям. Это значит, что наша система противодействия должна работать на опережение. К работе оперштаба подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные органы, Банк России, представители бизнеса. Наша цель – объединить усилия для противодействия онлайн-преступникам», – подчеркнул Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства и глава аппарата Правительства России.

Автор:Айбулат Ишназаров
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