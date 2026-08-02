Иң тәмле сәй

Ҡайҙа ғына барһағыҙ ҙа, ниндәй затлы сәй эсһәгеҙ ҙә әсәй яһаған сәйгә бер нимә лә етмәй.
Әсәй-атайығыҙҙың хәлен белеп, уларҙың фатихаһын алып ҡалығыҙ!
Фото һәм видеояҙма авторҙан.
1917-2026 "Йәшлек" гәзитеБаш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков
Об использовании персональных данных
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.