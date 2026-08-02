+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
2 Августа , 07:22

Гөл-сәскәгә күмелгән донъя

Йорттоң ҡото ишек төбөнән үк күренә.

Гөл-сәскәгә күмелгән донъяГөл-сәскәгә күмелгән донъя
Гөл-сәскәгә күмелгән донъя

Гөл-сәскәгә күмеп, ялтырап торған донъя ҡороп йәшәү өсөн икең бер булып йәшәргә кәрәк. Тормошто гөл итеп, ҡот-бәрәкәттә йәшәгеҙ! Ишек алдығыҙҙы ниндәй сәскәләр биҙәй, дуҫтар?

Фото авторҙан.

Автор:Римма Аҡманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика