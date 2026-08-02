Һауа-десант ғәскәрҙәре көнө менән ҡотлау

Руководитель региона поздравил ветеранов, военнослужащих, а также их родных и близких с 96-й годовщиной создания ВДВ.

Парк «Патриот» собрал большое количество гостей – членов Правительства республики, руководителей министерств и ведомств региона, участников специальной военной операции, ветеранов вооружённых конфликтов, представителей военно-патриотических и молодёжных объединений.

Перед посещением праздничной площадки руководитель региона ознакомился с ходом строительства духовно-просветительского центра – мечети и часовни, которые возводят в память о военнослужащих, отдавших свои жизни за Родину. Старт реализации этого проекта Радий Хабиров дал в мае 2026 года. Открыть центр планируют 4 ноября.

– Мы расположили два объекта рядом, потому что, независимо от религии, наши воины поддерживают и защищают друг друга, являются примером крепкой дружбы, – отметил руководитель республики. – Каждый, кто захочет прийти и помолиться за наших героев, получит такую возможность.

Далее Глава Башкортостана вместе с почётными гостями возложил цветы к памятнику Героя России Максима Серафимова. Напомним, скульптуру воина высотой 2,2 м открыли год назад в День ВДВ. Её автор – народный художник России Салават Щербаков.

– Мы не зря назвали парк «Патриот» именем Максима Серафимова, потому что его жизненный путь, его подвиг восхищают. Уверен, что мальчишки, которые проходят здесь сборы, становятся намного лучше и сильнее, когда узнают больше о наших героях, – сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона также принял участие в церемонии открытия бюста Героя Советского Союза Василия Маргелова и учебно-тренировочного воздушно-десантного комплекса.

На центральной площадке мероприятия Глава Башкортостана поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с праздником и вручил государственные награды республики.

– ВДВ – в числе самых боеспособных родов войск Вооружённых Сил нашей страны. Они принимали участие во всех вооружённых конфликтах, которые вела наша страна, защищая свои интересы, суверенитет, своих граждан. Это и Великая Отечественная война, и Афганистан, и Северный Кавказ. А сегодня это – специальная военная операция, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы, жители республики, с огромным уважением относимся к тем, кто прошёл эту нелёгкую службу. Голубой берет – это не только гордость, это огромная ответственность. Потому что на вас, дорогие ветераны, смотрят наши жители. Искренне благодарю вас за то, что являетесь настоящей опорой нашего государства.

Руководитель республики также наградил победителей «Гонки героев», которая прошла в этот день в парке «Патриот». Первое место в соревнованиях заняла команда Стерлитамака, второе – Белорецкий район, третье – у Стерлитамакского района.

Далее Глава Башкортостана вместе с гостями праздника посмотрел показательные выступления ветеранов ВДВ и пилотажной группы «Первушино», а также пообщался с воинами-десантниками.

Руководитель региона отметил важность проведения торжественного мероприятия на площадке парка «Патриот». Это позволяет показать особенности воинской службы семьям защитников Родины.

– Очень важно, чтобы дети видели, что их отцы служили и служат в таких легендарных войсках, пользуются огромным авторитетом. Они должны чувствовать внимание государства, – сказал Радий Хабиров. – Считаю, что это уважение к воинам и возможность для них вновь вспомнить годы службы.