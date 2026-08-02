+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
2 Августа , 09:45

Ҡарағаттан тәмлекәс

Ялда тәмлекәс бешерәйек әле! Учалы ҡалаһынан Гөлсирә Нәбиуллина рецебы менән бүлеште.

Ҡарағаттан тәмлекәсҠарағаттан тәмлекәс
Ҡарағаттан тәмлекәс

Он 700-800 гр. Аҡ май - 180гр, ҡаймаҡ - 250 гр. Ярты бал ҡалағы тоҙ һәм ҡамыр ҡабартҡыс, шәкәр ҡомо. Эслегенә: кибете ҡаймағы - 450 -380гр. Ҡарағат - 120-150 гр (крахмал менән әүәләнгән), шәкәр 2-3 аш ҡалағы, йомортҡа 2 дана кәрәк буласаҡ. Бүлмә температураһында булған майҙы һәм ҡаймаҡты ҡушып болғатабыҙ, тоҙ, ҡамыр ҡабартҡыс, шәкәр һалып туҡып алғас, яйлап он һалып ҡамыр баҫабыҙ. Ҡамыр йомшаҡ ҡына була һәм йылы урынға һалып торабыҙ ҡаплап 20-30 минутҡа. Эслегенә ҡаймаҡҡа шәкәр һәм ике йомортҡа һалып туҡып-туҡып, матур ғына массаға килгәнсе туҡыйбыҙ. Артабан табаны майлап ,ҡамырҙы йәйәбеҙ ҙә ҡулыбыҙ менән ситтәрен тигеҙләп сығабыҙ . Крахмалланған ҡарағатты тигеҙләп һалып сығабыҙ ҙа, өҫтөнә әҙерләнгән ҡаймаҡ һәм йомортҡанан торған шыйыҡсаны ҡоябыҙ . Крахмалланған ҡарағатты өҫтөнә матур итеп теҙеп сығырға ла була. 180-200 градус эҫелектә, духовкала 30-45 минутта бешереп алабыҙ . Духовканы алдан эҫетергә ҡуйһағыҙ, тиҙерәк тә бешеп сыға. Бешеп сыҡҡас, шәкәр ҡомон һибеп сығабыҙ. Шәкәр пудраһы инде. 🌹 Сәйҙәрегеҙ тәмлее булһын !🌹 Фото шәхси архивтан.

Автор:Римма Аҡманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика