+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
2 Августа , 12:23

Алыҫ юлды үҙ итеүселәр

Бөгөн тимер юл хеҙмәткәрҙәре һөнәри байрамын билдәләй.

Алыҫ юлды үҙ итеүселәрАлыҫ юлды үҙ итеүселәр
Алыҫ юлды үҙ итеүселәр

Алыҫ юлды үҙ итеп, халыҡ менән эшләгән кешеләр бихисап.

Ауыр һөнәрҙе үҙ итеүселәр һеҙҙең арала ла барҙыр. Барығыҙға ла имен юл теләйбеҙ!

Фото асыҡ сығанаҡтан.

Автор:Римма Аҡманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика