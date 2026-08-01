Лос-Анджелесҡа әҙерлек

Был сара спорттың алты төрө буйынса үткәрелә. Еңеүселәр 2028 йылда Лос-Анджелеста буласаҡ Олимпия уйындарында ҡатнашасаҡ илебеҙҙең йыйылма командаһы составына индерелә.
Триатлон буйынса ҡатын-ҡыҙҙар араһында үткән ярыш еңеүселәре хаҡында хәбәр иткәйнек.
Әле ир-егеттәр араһында триатлон еңеүселәре билдәле булды. Михаил Бастраков алтын, Денис Колобродов көмөш миҙал яулаһа, Павел Сорокинға бронза миҙал тапшырылды. Көйәрмәндәр ҙә спартакиаданы ихлас күҙәтте. Алдағы көндәрҙә лә ҡыҙыҡлы ярыштар дауам итә.
Юлай Кәримов фотоһы.