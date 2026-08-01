+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
1 Августа , 13:09

Лос-Анджелесҡа әҙерлек

Башҡортостанда Рәсәй халыҡтары спартакиадаһы бара.

Лос-Анджелесҡа әҙерлекЛос-Анджелесҡа әҙерлек
Лос-Анджелесҡа әҙерлек

Был сара спорттың алты төрө буйынса үткәрелә. Еңеүселәр 2028 йылда Лос-Анджелеста буласаҡ Олимпия уйындарында ҡатнашасаҡ илебеҙҙең йыйылма командаһы составына индерелә.

Триатлон буйынса ҡатын-ҡыҙҙар араһында үткән ярыш еңеүселәре хаҡында хәбәр иткәйнек.

Әле ир-егеттәр араһында триатлон еңеүселәре билдәле булды. Михаил Бастраков алтын, Денис Колобродов көмөш миҙал яулаһа, Павел Сорокинға бронза миҙал тапшырылды. Көйәрмәндәр ҙә спартакиаданы ихлас күҙәтте. Алдағы көндәрҙә лә ҡыҙыҡлы ярыштар дауам итә.

Юлай Кәримов фотоһы.

Автор:Римма Аҡманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика