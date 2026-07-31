+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
31 Июля , 04:50

Ямғыр

#ЮлайКәримовфотоһы

ЯмғырЯмғыр
Ямғыр

Яҙҙан яҙлыҡҡан ямғырҙарға ялындылар, ялбарҙылар:
– Яу, яу, ямғыр! Яҙлыҡма, ялындырма! Яҡынла, яу, яу! Ярыла яландар, ярлылана. Ябыға януарҙар.
Ямғыр, ялағайҙарын ялҡындай ялпылдатып, яңғырауығын яңғыратып яуапланы:
– Ярай-ярай, яуырмын! Ябалаҡтай ябырылды ямғыр. Яуҙы ямғыр. Яйлап та яуҙы. Яуҙай ябырылып та яуҙы. Яурындар яҙылды, яңаҡтар яҡтырҙы:
– Яуа, яуа ямғыр! Яулыҡ ябырмын яҡындарыма, яҫтыҡ яҫтармын янбаштарына! Яуһын ярай! Ярыҡтар ямалды, ялғаштарҙа - яуынһыу.
Яуа-яуа яшыҡланды, яралы януарҙай яуызланды ямғыр. Яҙатайым ярһыттылармы ямғырҙы? Яңылыш ялындылармы?
Ялбаралар:
– Ярай, яума, ямғыр, ялҡытҡансы! Дауамы -
– Ялындығыҙ, ялбарҙығыҙ! Ялҡтығыҙмы? Ялағайҙар! Яҡшатландылар!Яманмынмы? Яуам-яуам, ярыҡтар ябылғансы, Яйыҡ ярҙары ярсыҡланып ярылғансы.
Ялыналар:
– Яманлашма, ямғыр! Яҡшылыҡҡа яу, яйлап яу! Яндырайланма! Яратабыҙ ямғырҙы! Яйыңса яу, ямғыр!

Гөлниса Йәнсәйетова

#ЮлайКәримовфотоһы

Автор:Юлай Кәримов
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика