+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
31 Июля , 05:48

Һәр саҡрым – алтынға бәрәбәр!

Бөгөн Башҡортостанда Рәсәй халыҡтары спартакиадаһы башлана. Был сара 4 авгусҡа тиклем дауам итә.

Һәр саҡрым – алтынға бәрәбәр!Һәр саҡрым – алтынға бәрәбәр!
Һәр саҡрым – алтынға бәрәбәр!

Республикаға илебеҙҙең иң көслө велоуҙышсылары йыйыла.

Шишмә районының Келәш ауылында 1 август көнө ваҡытҡа уҙыш, 3-өндә төркөм уҙышы үтә.

Тиҙлек һәм спорт һөйөүселәр, саранан ситтә ҡалмағыҙ!

Фото асыҡ сығанаҡтан.

Автор:Римма Аҡманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика