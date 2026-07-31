+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
31 Июля , 16:14

Көслөләр һәм етеҙҙәр йыйыла

Башҡортостан илебеҙҙең иң көслө спортсыларын ҡаршыланы.

Көслөләр һәм етеҙҙәр йыйылаКөслөләр һәм етеҙҙәр йыйыла
Көслөләр һәм етеҙҙәр йыйыла

Республикала Рәсәй халыҡтары спартакиадаһы башлана.

Иртәгә Өфөлә һәм Шишмә районында велоуҙышсылар һәм триатлонсылар тәүге миҙалдарын аласаҡ.

Көслөләр һәм етеҙҙәр ярышын күреп ҡалығыҙ!

Фото асыҡ сығанаҡтан.

Автор:Римма Аҡманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика