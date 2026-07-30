+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
30 Июля , 06:30

Яңы офоҡтар асыла

Башҡортостан хөкүмәте премьер-министры Андрей Назаров социаль селтәрҙә хәбәр итеүенсә, Өфө фән һәм технологиялар университеты, Рәсәй университеттары араһында тәүгеләрҙән булып, Ислам донъяһының виртуаль университеттары селтәренә (CINVU) ингән.

Яңы офоҡтар асылаЯңы офоҡтар асыла
Яңы офоҡтар асыла

Был селтәр үҙ эсенә 57 илде ала, бай академик ресурстар тәҡдим итә һәм Азия һәм Яҡын Көнсығышта белем алыуға юл аса.

Был дипломатик уңыш ҡына түгел, студенттар һәм аспиранттар өсөн стажировка үтергә, практик күнекмәләр һәм белем алыуға мөмкинлек бирә.

Беҙҙең студенттар хәҙер виртуаль академик мобиллек программаһына ярашлы Өфөнән ултырып ислам донъяһының алдынғы профессорҙарынан һабаҡ аласаҡ.

Шулай уҡ бындай мөмкинлек артабанғы уртаҡ проекттар, тәжрибә алмашыу, яңы һөнәр үҙләштереү өсөн уңай буласаҡ.

Фото асыҡ сығанаҡтан.

Автор:Римма Аҡманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика