Яңы офоҡтар асыла

Был селтәр үҙ эсенә 57 илде ала, бай академик ресурстар тәҡдим итә һәм Азия һәм Яҡын Көнсығышта белем алыуға юл аса.
Был дипломатик уңыш ҡына түгел, студенттар һәм аспиранттар өсөн стажировка үтергә, практик күнекмәләр һәм белем алыуға мөмкинлек бирә.
Беҙҙең студенттар хәҙер виртуаль академик мобиллек программаһына ярашлы Өфөнән ултырып ислам донъяһының алдынғы профессорҙарынан һабаҡ аласаҡ.
Шулай уҡ бындай мөмкинлек артабанғы уртаҡ проекттар, тәжрибә алмашыу, яңы һөнәр үҙләштереү өсөн уңай буласаҡ.
Фото асыҡ сығанаҡтан.