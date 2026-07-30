"Патриот"та балалар менән осрашыу

Мероприятие, ставшее частью патриотической акции «Служу Отечеству» Российского общества «Знание» и Государственного фонда «Защитники Отечества», собрало юных активистов из профильной смены «МЧС – Школа безопасности». Олег Муфтахутдинов, кавалер Ордена Мужества и мастер спорта по лыжным гонкам, рассказал о своем пути добровольца, участии в боях за Бахмут и значении детских писем для бойцов на передовой. Он подчеркнул, что эти искренние послания служат мощным моральным импульсом и напоминают защитникам о поддержке и вере в них. Андрей Константинов, также кавалер Ордена Мужества и оператор БПЛА, подробно остановился на своей воинской специальности. Он объяснил ключевую роль беспилотной авиации в современных боевых действиях, а также поделился необходимыми навыками для операторов БПЛА: технической грамотностью, внимательностью и стрессоустойчивостью. Школьники, в свою очередь, рассказали о своей волонтёрской работе, включающей сбор посылок, написание писем и изготовление «сухих душей» для военнослужащих в рамках акции «Твори добро своими руками». Модератор встречи Элина Сафина отметила, что именно в таких делах, где молодёжь проявляет сострадание и действует, рождается настоящий патриотизм. Ветераны акцентировали внимание на роли тыла и народной поддержки, подчеркнув, что помощь из дома – это не просто материальная, а в первую очередь мощная моральная поддержка для каждого бойца. Встреча показала, что каждый может внести свой вклад в общую Победу. Кроме того, в преддверии Дня Воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа, Андрей Константинов напомнил участникам встречи об истории этого легендарного рода войск, его боевом пути и ключевой роли в защите Отечества, подчеркнув важность преемственности поколений и уважения к десантным традициям. Справочно: Акция «Служу Отечеству», стартовавшая в 2024 году, уже объединила порядка 1300 встреч с участием более 300 ветеранов и участников СВО. В этом году встречи с молодёжью продолжатся в рамках летней оздоровительной кампании, приуроченные к дням воинской славы, таким как День Военно-Морского Флота, День Воздушно-десантных войск и День Военно-воздушных сил России. Ветераны в формате открытого диалога поделятся историями о дружбе, героизме, сплочённости и верности воинскому долгу, а также обсудят возможности реализации в военных и гражданских профессиях, используя боевой опыт и умение нести ответственность. Фото предоставлено региональным отделением общества «Знание». Автор:по материалам издания Молодежная газета