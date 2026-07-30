Оло спорт сараһына әҙерлек тамамланып бара

Первые медали разыграют уже 1 августа в велосипедном спорте и триатлоне. «Для нас большая честь принимать соревнования такого уровня. Мы постарались создать все необходимые условия, чтобы участники могли показать свои лучшие результаты, а зрители стали свидетелями яркой и бескомпромиссной борьбы. Приглашаю жителей и гостей республики поддержать спортсменов и вместе стать частью большого спортивного праздника», – отметил заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов. Состязания по велосипедному спорту (шоссе) пройдут на трассе Чишминского района Республики Башкортостан. Старт будет дан на въезде в село Кляшево. В рамках индивидуальной гонки спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 25 км. Начало соревнований в 11:00 часов. В этот же день, 1 августа, на озере Тёплом в Уфе состоятся соревнования по триатлону. Мультиспортивная гонка, будет состоять из трех этапов: плавания, велогонки и бега и пройдет по классической дистанции, которая вот уже более 20 лет входит в программу летних Олимпийских игр. Она включает в себя заплыв на 1,5 км, гонку 40 км на велосипеде и бег на 10 км. Торжественная церемония открытия запланирована на 8:40 часов. Первый старт в 9:00 часов. Справочно: Спартакиада народов России - один из ключевых этапов формирования национальных сборных на олимпийский цикл, в частности, данные соревнования можно считать отборочными для участия в Олимпийских Играх в США в 2028 году. Башкортостан примет соревнования по шести видам спорта, а в Республику приедут порядка 1 500 участников, включая спортсменов, тренеров, специалистов и судей.