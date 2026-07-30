Нейрореабилитациялауға - тренажер

Разработка, осуществленная на базе Межвузовского кампуса, направлена на активную нейрореабилитацию пациентов и в ближайшее время будет запущена в серийное производство.

Новое высокотехнологичное медицинское изделие предназначено для восстановления двигательной функции рук у пациентов, перенёсших инсульт, черепно-мозговые и спинномозговые травмы, а также страдающих рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона, детским церебральным параличом и другими неврологическими заболеваниями. Ректор БГМУ, академик РАН Валентин Павлов отметил, что университет создаёт востребованные медицинские продукты, которые решают реальные задачи практического здравоохранения. Он подчеркнул, что данный аппарат вобрал в себя самые эффективные современные методики нейрореабилитации и станет надёжным помощником для инструкторов ЛФК, знаменуя новый уровень двигательной реабилитации в России. В отличие от традиционных силовых тренажёров, интерактивный стол, разработанный в БГМУ, ориентирован на восстановление нейрональных связей в головном мозге. Тренировки строятся на принципах нейропластичности и последовательности «от простого к сложному», акцентируя внимание на активных произвольных движениях, необходимых для повседневной жизни. Уникальность инженерного решения тренажёра заключается во встроенных датчиках цвета вместо привычных датчиков движения, что позволяет контролировать не только сам факт, но и качество выполняемых движений. Простота использования сочетается с высокой точностью контроля, а сменные предметы и игровые сценарии поддерживают мотивацию пациентов. В настоящее время ведутся работы по организации производственной площадки для выпуска тренажёров с целью их дальнейшей реализации в больницы, клиники и реабилитационные отделения по всей России.