Хәрәкәт сикләнәсәк

В Башкирии предупреждают водителей об изменении схемы движения в предстоящие выходные. Ограничения вводятся в связи с проведением Спартакиады народов России.

В микрорайоне Инорс в Уфе будет ограничено движение 1 августа с 07:00 до 14:00, а также 2 августа: с 06:00 до 14:00. Под полный запрет въезда попадут:

- ул. Сельская Богородская на участке от д. 51/3 до ул. Маршала Жукова;

- проезд к комплексу сооружений для гребного слалома со стороны Сельской Богородской;

- ул. Мушникова (от Сельской Богородской до бульвара Баландина);

- бульвар Баландина (от ул. Мушникова до бульвара Тухвата Янаби).

В Чишминском районе Башкирии 1 августа с 10:00 до 17:00 будет перекрыт отрезок старочишминской дороги на трассе Уфа - Чишмы между населенными пунктами Кляшево, Арово и Кара-Якупово.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты объезда и отнестись с пониманием к временным неудобствам.