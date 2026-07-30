Ә һеҙҙә туй йола буйынса үткәреләме?

– Баймаҡ ҡалаһы Ағинәйҙәр ҡорона рәхмәтемде еткереп, беҙгә ваҡыт табып килеүсе биш ағинәй хаҡында бер аҙ мәғлүмәт еткерәйем: был ҡор 2010 йылдан эшләп килә, төрлө тәрбиәүи саралар үткәреүҙе алға ҡуйып, йәш быуынды тәрбиәләүҙә ҙур өлөш индерә. Сәкинә Мортаза ҡыҙы Иҫәнғолова – мәғариф ветераны (СОШ√3), Софья Хәмзә ҡыҙы Асанова - Таһир ауылы мәктәбендә эшләп хаҡлы ялға сыҡҡан ҡул оҫтаһы, район, республика ағинәйҙәренә миллии кейәмдәр тегеп ҡыуандыра, Фәниә Ҡотдос ҡыҙы Хәбибуллина - почта хеҙмәте ветераны, Ғәйниямал Вәлиәхмәт ҡыҙы Ишалина - мәғариф ветераны БЛИ, Сәрүәр Мөҙәрис ҡыҙы Иҙелбаева - Баймаҡ район китапханаһы хеҙмәт ветераны, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Бөтә Донъя башҡорттары ҡоролтайынан "Ал да нур сәс халҡыңа" миҙалы, әүҙем ирекмән булараҡ Рәсәй Оборона министрлығының хәрби часынан "Фронтҡа ярҙам өсөн" миҙалы менән бүләкләнгән.
Хаҡлы ялда ла тынғы белмәй, ҡала һәм район сараларында әүҙем булған хеҙмәт ветерандары йәштәр өсөн ҙур өлгө булып тора. Артабан да үҙҙәренең дәрт-дарманын башҡаларға өләшеп, иҫәнлектә-һаулыҡта оҙон ғүмер насип булһын уларға, – тип тә белдерҙе ул.