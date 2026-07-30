+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
30 Июля , 12:11

Ә һеҙҙә туй йола буйынса үткәреләме?

#КиленТөшөрөүЙолаһы #КиленгәҺыубашлауЙолаһы Башҡорт туйы үҙенсәлекле ғөрөф-ғәҙәттәргә бай. Улар араһында "Килен төшөрөү" – иң сағыуы, хис-тойғолоһо һәм киң йөкмәткелеһе. Кейәүҙең туғандары өсөн ул айырыуса көтөп алынған ваҡиға, сөнки күптәре йәш киленде ошоғаса күрмәгән, күрше-тирә лә килен күрергә йыйыла. Шулай уҡ башҡорт халҡының матур туй йолаларының береһе - киленгә һыу юлы күрһәтеү. – Ошо көндәрҙә беҙ үҙебеҙҙең ғаиләбеҙгә икенсегә килен төшөрҙөк. Милли йоланың сәбәпселәре - яңы ғына законлы никахҡа ингән матур пар - Иҙел улым менән Әминә киленем Ҡасҡыновтар. Беҙҙең оло ҡыуанысыбыҙҙы Баймаҡ ҡалаһы ағинәйҙәре киленде оҙатып килгән ҡоҙаларыбыҙҙы, ҡунаҡтарыбыҙҙы йыр-моң менән ҡаршы алып, килен төшөрөү йолаһын башҡарҙылар, киленгә өгөт-нәсихәттәрен еткерҙеләр һәм иң изге теләктәрен теләй-теләй һыу юлын күрһәттеләр, – тип хәбәр итә беҙгә Венера апай Ҡасҡынова.

Ә һеҙҙә туй йола буйынса үткәреләме?Ә һеҙҙә туй йола буйынса үткәреләме?
Ә һеҙҙә туй йола буйынса үткәреләме?

– Баймаҡ ҡалаһы Ағинәйҙәр ҡорона рәхмәтемде еткереп, беҙгә ваҡыт табып килеүсе биш ағинәй хаҡында бер аҙ мәғлүмәт еткерәйем: был ҡор 2010 йылдан эшләп килә, төрлө тәрбиәүи саралар үткәреүҙе алға ҡуйып, йәш быуынды тәрбиәләүҙә ҙур өлөш индерә. Сәкинә Мортаза ҡыҙы Иҫәнғолова – мәғариф ветераны (СОШ√3), Софья Хәмзә ҡыҙы Асанова - Таһир ауылы мәктәбендә эшләп хаҡлы ялға сыҡҡан ҡул оҫтаһы, район, республика ағинәйҙәренә миллии кейәмдәр тегеп ҡыуандыра, Фәниә Ҡотдос ҡыҙы Хәбибуллина - почта хеҙмәте ветераны, Ғәйниямал Вәлиәхмәт ҡыҙы Ишалина - мәғариф ветераны БЛИ, Сәрүәр Мөҙәрис ҡыҙы Иҙелбаева - Баймаҡ район китапханаһы хеҙмәт ветераны, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Бөтә Донъя башҡорттары ҡоролтайынан "Ал да нур сәс халҡыңа" миҙалы, әүҙем ирекмән булараҡ Рәсәй Оборона министрлығының хәрби часынан "Фронтҡа ярҙам өсөн" миҙалы менән бүләкләнгән.

Хаҡлы ялда ла тынғы белмәй, ҡала һәм район сараларында әүҙем булған хеҙмәт ветерандары йәштәр өсөн ҙур өлгө булып тора. Артабан да үҙҙәренең дәрт-дарманын башҡаларға өләшеп, иҫәнлектә-һаулыҡта оҙон ғүмер насип булһын уларға, – тип тә белдерҙе ул.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика