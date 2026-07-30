+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
30 Июля , 14:24

БПЛА менән идара итеү оҫталығы тыныс тормошта ла кәрәк

«Башҡорт» позывнойлы яугир 2024 йылда Рәсәй Оборона министрлығы менән контракт төҙөгәнгә тиклем механизатор булып хеҙмәт иткән. Хәҙер иһә ул махсус хәрби операция биләмәһендә коптер тибындағы пилотһыҙ осоу аппаратының өлкән операторы вазифаһын башҡара.

БПЛА менән идара итеү оҫталығы тыныс тормошта ла кәрәкБПЛА менән идара итеү оҫталығы тыныс тормошта ла кәрәк
БПЛА менән идара итеү оҫталығы тыныс тормошта ла кәрәк

Яугирҙың һөйләүенсә, бөгөнгө көндә БПЛА операторҙары разведка алып бара, артиллерия утын теүәлләштерә, һөжүм операцияларында ҡатнаша, шулай уҡ хәрбиҙәргә боеприпастар, аҙыҡ-түлек һәм дарыуҙар еткереү кеүек мөһим бурыстарҙы ла үтәй.

Ул билдәләүенсә, пилотһыҙ осоу аппараттары менән идара итеү күнекмәләре тыныс тормошта ла ҙур әһәмиәткә эйә. Бындай белгестәргә ауыл хужалығында, төҙөлөштә, геодезияла, ҡотҡарыу хеҙмәттәрендә һәм башҡа күп өлкәләрҙә ихтыяж көндән-көн арта.

Ялға ҡайтҡан «Башҡорт»ты яҡындары ғына түгел, тыуған ауылы халҡы ла ҙур ихтирам һәм ихласлыҡ менән ҡаршы алған. Әлеге ваҡытта ул ҡатыны һәм өс балаһы менән бергә ғаилә йылыһын тойоп, ял көндәрен туғандары янында үткәрә.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика