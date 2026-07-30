БПЛА менән идара итеү оҫталығы тыныс тормошта ла кәрәк

Яугирҙың һөйләүенсә, бөгөнгө көндә БПЛА операторҙары разведка алып бара, артиллерия утын теүәлләштерә, һөжүм операцияларында ҡатнаша, шулай уҡ хәрбиҙәргә боеприпастар, аҙыҡ-түлек һәм дарыуҙар еткереү кеүек мөһим бурыстарҙы ла үтәй.
Ул билдәләүенсә, пилотһыҙ осоу аппараттары менән идара итеү күнекмәләре тыныс тормошта ла ҙур әһәмиәткә эйә. Бындай белгестәргә ауыл хужалығында, төҙөлөштә, геодезияла, ҡотҡарыу хеҙмәттәрендә һәм башҡа күп өлкәләрҙә ихтыяж көндән-көн арта.
Ялға ҡайтҡан «Башҡорт»ты яҡындары ғына түгел, тыуған ауылы халҡы ла ҙур ихтирам һәм ихласлыҡ менән ҡаршы алған. Әлеге ваҡытта ул ҡатыны һәм өс балаһы менән бергә ғаилә йылыһын тойоп, ял көндәрен туғандары янында үткәрә.