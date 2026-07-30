Башҡортостанда – яғыулыҡ

Бөгөнгө хәл нисек? Оператив штаб вәкиле һәм Башҡортостан Республикаһының сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры урынбаҫары Олег Тыщенко ошо хаҡта аңлатма бирҙе.
– Әле Башҡортостанда яғыулыҡҡа бәйле хәл яҡшыра бара. Өфөлә иһә барыһы ла ыңғайлаған. Ике аҙна элек баш ҡаланың заправкаларында тәүлегенә уртаса сиратта ике мең машина тирәһе булһа, хәҙер 500-ләп, ял көндәрендә бер аҙ артыуы көтөлә. Төп проблема булып, республиканың төпкөл райондары тора.
Бензин, шул иҫәптән АИ-95, М-5 буйлап эҙләһәң, бөтә ерҙә лә юҡ. Ни өсөн?
– Элек Өфөлә лә шулай ине, хәҙер заправкаларҙа яғыулыҡтың өс төрө бар. Етәкселек төбәк заправкаларында ла шундай уҡ хәлде тәьмин итергә тырышасаҡ. Эш күп әле.
Ял көндәрендә, сәйәхәткә бәйле, заправкаларға бензин ташыу кәрәклеге иҫәпкә алынамы?
– Эйе, Өфөнән сығыу юлдарында халыҡ күбәйәсәге иҫәпкә алынған. Кискеһен машина ағымы көсәйә. Шуға ла Өфөгә яғыулыҡты күпләп оҙатыу планлаштырыла. Шәмбелә – Стәрлетамаҡҡа һәм Бөрөгә тапшырыу планлаштырыла, йәкшәмбе иһә яғыулыҡты кире Өфөгә ҡайтарасаҡтар.
Ни өсөн яғыулыҡ тулыһынса бөткәс кенә килтерелә?
– Яғыулыҡ ташыусы машинаның төпкөл райондарға барыу ваҡыты бер яҡҡа яҡынса 6 сәғәт, яғыулыҡ ҡойоу өсөн тағы ла 2 сәғәт, ә һуңынан базаға ҡайтыу өсөн тағы ла 6 сәғәт ваҡыт кәрәк. Шуға күрә төпкөл районға сәйәхәт тотош бер көнгә һуҙыла.
Ни өсөн Стәрлетамаҡтың күп заправкаларында алты насостың икәүһе генә эшләй?
– Етәкселек хәбәр итеүенсә, һәр заправканы айырым ҡарарға кәрәк. Бәлки, колонкалағы яғыулыҡтың бер өлөшө бөткән, шуға тоташтырылған насостар ҙа һүнгәндер.
Ни өсөн Мәләүездәге “Лукойл”да бензин юҡ, дизель генә бар?
– Компания киләһе аҙнала тәьмин итәсәк. Әлегә Мәләүездәге башҡа компанияларҙың колонкаларында яғыулыҡ бар.
Туймазы ҡалаһында хәлдәр нисек?
– Был ниндәйҙер кимәлдә үҙенсәлекле район, унда яғыулыҡ менән бер ҡасан да проблема күҙәтелмәй. Ҡала һәм райондағы бөтә колонкалар һәр саҡ эшләй, яғыулыҡ та бар.
Яңауылда хәлдәр нисек?
– Яғыулыҡ бар, әммә сираттар оҙон, ихтыяж көслө. Яғыулыҡ ташыусы машина килһә, халыҡ күпләп тултыра башлай, ҡайһы саҡта 3-4 сәғәтлек сират сыға.
Тирләндә өсөнсө көн инде бензин юҡ. Ҡасан буласаҡ?
– Белореттың үҙендә яғыулыҡ булған ике заправка бар.
Йомағужала хәлдәр нисек?
– Стәрлетамаҡ ҡалаһы, Күгәрсен районы, Күмертау ҡалаһында, ысынлап та, ҡатмарлы хәл күҙәтелә. Стәрлетамаҡҡа яғыулыҡ шәмбе көнө килә.
Борайҙа хәлдәр нисек?
– Урындағы заправка хеҙмәткәрҙәренең ихтирамлы мөнәсәбәте арҡаһында хәл тотороҡло ҡала килә.
Фото асыҡ сығанаҡтан.