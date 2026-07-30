Башҡорт телен һанлайыҡ!

«Урал батыр» эпосын популярлаштырыу өсөн республикала айырым көн билдәләнде. Шул уңайҙан тематик дәрестәр, саралар, конкурстар, флешмобтар, акциялар үткәрелде.
Шулай уҡ «Урал батыр» эпосын яттан һөйләү һәм сәхнәләштереү буйынса йәш сәсәндәрҙең төбәк-ара конкурсы уҙғарыла.
Халыҡ-ара туған тел көнө уңайынан «Бәйләнеш»тә социаль селтәрендә онлайн-конкурс ойошторолдо. Ете көн буйы башҡорт һөйләштәренән төрлө һүҙ тәҡдим ителеп, ҡатнашыусылар комментарийҙарҙа һәр һүҙҙең мәғәнәһен, ниндәй диалекттан килеп сығыуын билдәләне. Еңеүселәргә өҫтәл уйындары тапшырылды.
Халыҡ-ара туған телдәр көнөнә арналған "Осҡон" асыҡ интеллектуаль уйыны быйыл икенсе тапҡыр уҙҙы. Уны Өфө сауҙа-иҡтисад колледжы, Башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү буйынса автономиялы коммерцияға ҡарамаған ойошмаһы һәм «Йәшлек» гәзите редакцияһы ойошторҙо. Был сарала республикабыҙ колледждары командалары ҡатнашты.
"Тел биҫтәһе" проекты иһә социаль селтәрҙәрҙә башҡорт телендәге контентты арттырыуҙы һәм популярлаштырыуҙы маҡсат итеп ҡуйҙы. Был проект республика буйынса төрлө район-ҡаланан һәләтле балаларҙы йыйҙы. Проекттың авторы һәм алып барыусыһы, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Шәһит Хамматов йәш тамашасыларҙы иң ҡыҙыҡлы темалар буйынса әңгәмәләргә йәлеп итте. Төрлө темаға йәмғеһе ун видеояҙма төшөрөлдө.
Шулай уҡ башҡорт телендәге китап уҡыу марафоны ла бик ҡыҙыҡлы булды. Ярыш ике турҙа "Башҡорт интернет серфингы" проектына ярашлы уҙғарылды. Ҡатнашыусыларға махсус төҙөлгән китаптар исемлеге бирелде. Еңеүселәр ҡиммәтле бүләктәр һәм дипломдар менән бүләкләнде.
Башҡортостан Башлығының Грант фонды ярҙамында тормошҡа ашырылған "Мөхит" күсмә балалар тирмәһе башҡорт телен өйрәнергә теләгән балаларға тәғәйенләнә. Башҡортостан Республикаһының баш ҡалаһы Өфөлә башҡорт мөхите булған балалар өсөн үҙәктәр, мөйөштәр һәм урындар етешмәй. Йәмәғәт урындарында, күңел асыу комплекстарында, ата-әсәләр балаларын оҫталыҡ дәрестәренә йәки өҫтәл уйындарына ҡалдыра алырлыҡ башҡортса эшләгән күңел асыу бүлмәләре юҡ. Бындай юл аша балаларҙы бәләкәйҙән үҙ халҡының мәҙәниәте, теле, тарихы менән таныштырыу уларҙа илһөйәрлек тойғоһо, туған телен өйрәнеүгә ынтылыш тәрбиәләүҙе еңеләйтер ине. "Мөхит" күсмә балалар тирмәһе тап ошо ихтыяжды ҡәнәғәтләндерә.
Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың II Бөтә Рәсәй башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусылары съезындағы сығышынан:
«Тәүге съезда башҡорт телен йәнле, ҡыҙыҡлы һәм балалар өсөн аңлайышлы итеү хаҡында һөйләштек. Бөгөнгө иһә дөрөҫ юлда икәнебеҙҙе күрәбеҙ! Әйҙәгеҙ, бергәләп ҡаҙаныштарыбыҙҙы баһалайыҡ, яңы офоҡтар һыҙайыҡ.
Беҙ йылдар дауамында телде һаҡлау һәм өйрәнеү өсөн ныҡлы нигеҙ булдырҙыҡ. Мәғариф министрлығында Милли мәғариф бүлеге асылды, Мәғарифты үҫтереү институтындағы Ресурс үҙәге "Интерактив башҡорт теле" тигән үҙенсәлекле проектты башлап ебәрҙе. Ул ысын мәғәнәһендә һәр кемгә башҡорт телен өйрәнергә ярҙам итә. Шулай уҡ мәғариф системаһын әүҙем үҫтерәбеҙ, уның инфраструктураһын нығытабыҙ. Балаларға комплекслы, сифатлы белем бирергә тырышабыҙ. Беҙ уларҙың рус телен, туған телен, сит телдәрҙе яҡшы белеүен, хәҙерге донъя киңлегендә иркен йөрөүен, тормошта ҙур уңыштарға өлгәшеүен теләйбеҙ. Шуға ла беҙҙең мәғариф системаһы күп телле һәм мәҙәниәтле белем биреүгә йүнәлтелгән. Беҙ туғыҙ полилингваль гимназия булдырҙыҡ.
Быларҙың барыһы ла туған телдәрҙе өйрәнеү өсөн яңы үҫеш мөмкинлектәре булып тора. Иң мөһиме, балаларҙа үҙ туған телен, тарихын, ғөрөф-ғәҙәт, йолаларын өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу арта бара".