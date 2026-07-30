150 мең һумлыҡ премияға документтар ҡабул ителә башлай

Республика Башлығының премияһы һәләтле йәштәрҙе республика вуздарына йәлеп итеү һәм үҙебеҙҙә иң яҡшы сығарылыш уҡыусыларын ҡалдырыу өсөн булдырылған. Ул БДИ-ла иң юғары балл йыйған һәм донъя кимәлендәге Евразия фәнни-белем биреү үҙәгендә ҡатнашҡан төбәк вуздарына уҡырға ингән абитуриенттарға бирелә.
БР мәғариф министры Илдар Мәүлетбирҙин хәбәр итеүенсә, бындай сығарылыш уҡыусыларын әҙерләгән уҡытыусыларға шулай уҡ 50 мең һум күләмендә премия ҡаралған.
Түләүҙе рәсмиләштереү өсөн документтарҙың тулы пакетын 20 августҡа тиклем БР мәғариф министрлығына тапшырырға кәрәк.