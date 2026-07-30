+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
30 Июля , 12:57

150 мең һумлыҡ премияға документтар ҡабул ителә башлай

Уны  БДИ-ла иң юғары 100 балл йыйған,  республикабыҙ юғары уҡыу йорттарына уҡырға ингән абитуриенттар аласаҡ. Документтар 1 августан ҡабул ителә башлай.

150 мең һумлыҡ премияға документтар ҡабул ителә башлай150 мең һумлыҡ премияға документтар ҡабул ителә башлай
150 мең һумлыҡ премияға документтар ҡабул ителә башлай

Республика Башлығының  премияһы һәләтле йәштәрҙе республика вуздарына йәлеп итеү һәм үҙебеҙҙә иң яҡшы сығарылыш уҡыусыларын ҡалдырыу өсөн булдырылған. Ул БДИ-ла иң юғары балл йыйған һәм донъя кимәлендәге Евразия фәнни-белем биреү үҙәгендә ҡатнашҡан төбәк вуздарына уҡырға ингән абитуриенттарға бирелә.

БР мәғариф министры Илдар Мәүлетбирҙин хәбәр итеүенсә, бындай сығарылыш уҡыусыларын әҙерләгән уҡытыусыларға шулай уҡ 50 мең һум күләмендә премия ҡаралған.

Түләүҙе рәсмиләштереү өсөн документтарҙың тулы пакетын 20 августҡа тиклем БР мәғариф министрлығына тапшырырға кәрәк.

 

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика