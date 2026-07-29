+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Июля , 12:25

Яугирҙар һәм уларҙың ғаиләләре ял итә

Башҡортостан шифаханаларында 10 меңдән ашыу МХО-ла ҡатнашыусы һәм уларҙың ғаилә ағзалары һаулығын нығытҡан.

Яугирҙар һәм уларҙың ғаиләләре ял итәЯугирҙар һәм уларҙың ғаиләләре ял итә
Яугирҙар һәм уларҙың ғаиләләре ял итә

В Республике Башкортостан продолжается системная работа по оздоровлению защитников Отечества и их близких. На сегодняшний день санаторно-курортное лечение прошли уже 10 тысяч участников специальной военной операции и членов их семей. Из них порядка тысячи военнослужащих получили путёвки в текущем, 2026 году. Всего же с момента запуска программы оздоровление обеспечено для 1982 бойцов и 8020 родственников героев. – Вопросы поддержки военнослужащих и их семей находятся на постоянном контроле руководства региона и являются безусловным приоритетом социальной политики. Для организации лечебного процесса привлечены санатории с самой современной диагностической базой и широким профилем специализации. Каждому пациенту назначается персональная программа восстановления с учётом врачебных рекомендаций и индивидуальных показателей здоровья, – подчеркнула заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан Наталья Полянская. На сегодняшний день лечение участников СВО и членов их семей организовано на базе 15 санаторно-курортных учреждений, отобранных на конкурсной основе. В перечень вошли: АО «Санаторий «Янган-Тау», АО «Санаторий «Красноусольск», АО «Санаторий «Ассы», АО «Санаторий «Танып», АО «Санаторий «Юматово», АО «Санаторий «Якты-Куль», АО «Санаторий «Карагай», АО «Санаторий «Зеленая роща», ООО «Дом отдыха «Березки», ООО «Санаторий-профилакторий «Березка», ООО «Лечебно-оздоровительный центр «Энергетик», филиал ООО «ЕРКЦ г. Уфы» санаторий «Радуга», ООО «Санаторий «Бодрость», ООО «Здравница Зауралья» и ООО «Профилакторий «Ай». Для записи на оздоровление участнику СВО или его родственнику достаточно самостоятельно выбрать учреждение из утверждённого перечня и забронировать путёвку. Подробный список санаториев с контактной информацией и адресами размещён на официальном сайте Минземимущества РБ по ссылке. Башкортостан, обладая уникальными природно-климатическими ресурсами и развитой курортной инфраструктурой, вносит весомый вклад в восстановление сил и боевого духа военнослужащих. Сочетание инновационных медицинских технологий и целебных факторов природы позволяет достигать устойчивых положительных результатов в реабилитации, возвращая героям не только физическое здоровье, но и психологическую устойчивость. Накопленный республикой опыт получил высокую оценку профессионального сообщества: на Всероссийском форуме «Здравница-2026» Башкортостан признан лучшим регионом по организации санаторно-курортной поддержки участников СВО, а проведение следующего форума доверено Уфе, что является ещё одним свидетельством лидерства республики в этом направлении.

Фото асыҡ сығанаҡтан.

Автор:Римма Аҡманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика