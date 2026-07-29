Яугирҙар һәм уларҙың ғаиләләре ял итә

В Республике Башкортостан продолжается системная работа по оздоровлению защитников Отечества и их близких. На сегодняшний день санаторно-курортное лечение прошли уже 10 тысяч участников специальной военной операции и членов их семей. Из них порядка тысячи военнослужащих получили путёвки в текущем, 2026 году. Всего же с момента запуска программы оздоровление обеспечено для 1982 бойцов и 8020 родственников героев. – Вопросы поддержки военнослужащих и их семей находятся на постоянном контроле руководства региона и являются безусловным приоритетом социальной политики. Для организации лечебного процесса привлечены санатории с самой современной диагностической базой и широким профилем специализации. Каждому пациенту назначается персональная программа восстановления с учётом врачебных рекомендаций и индивидуальных показателей здоровья, – подчеркнула заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан Наталья Полянская. На сегодняшний день лечение участников СВО и членов их семей организовано на базе 15 санаторно-курортных учреждений, отобранных на конкурсной основе. В перечень вошли: АО «Санаторий «Янган-Тау», АО «Санаторий «Красноусольск», АО «Санаторий «Ассы», АО «Санаторий «Танып», АО «Санаторий «Юматово», АО «Санаторий «Якты-Куль», АО «Санаторий «Карагай», АО «Санаторий «Зеленая роща», ООО «Дом отдыха «Березки», ООО «Санаторий-профилакторий «Березка», ООО «Лечебно-оздоровительный центр «Энергетик», филиал ООО «ЕРКЦ г. Уфы» санаторий «Радуга», ООО «Санаторий «Бодрость», ООО «Здравница Зауралья» и ООО «Профилакторий «Ай». Для записи на оздоровление участнику СВО или его родственнику достаточно самостоятельно выбрать учреждение из утверждённого перечня и забронировать путёвку. Подробный список санаториев с контактной информацией и адресами размещён на официальном сайте Минземимущества РБ по ссылке. Башкортостан, обладая уникальными природно-климатическими ресурсами и развитой курортной инфраструктурой, вносит весомый вклад в восстановление сил и боевого духа военнослужащих. Сочетание инновационных медицинских технологий и целебных факторов природы позволяет достигать устойчивых положительных результатов в реабилитации, возвращая героям не только физическое здоровье, но и психологическую устойчивость. Накопленный республикой опыт получил высокую оценку профессионального сообщества: на Всероссийском форуме «Здравница-2026» Башкортостан признан лучшим регионом по организации санаторно-курортной поддержки участников СВО, а проведение следующего форума доверено Уфе, что является ещё одним свидетельством лидерства республики в этом направлении.

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