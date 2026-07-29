+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Июля , 07:35

Шок! Асаеваның командаһында оло ҡайғы!

Уларҙа ауыр юғалтыу! Сайтта ⏬

Шок! Асаеваның командаһында оло ҡайғы!Шок! Асаеваның командаһында оло ҡайғы!
Шок! Асаеваның командаһында оло ҡайғы!

Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Гөлназ Асаева үҙенең командаһынан тауыш операторы Илнар Фазуловтың вафат булыуы тураһында хәбәр итте. Йырсы социаль селтәрҙәрҙә мәрхүмдең ғаиләһенә ҡайғы уртаҡлашыу белдерҙе.

«Оҙаҡ ауырығандан һуң, тауыш операторыбыҙ Илнар арабыҙҙан китте. Ҡатыны Эльмираның, балаларының, барлыҡ яҡындарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ, сабырлыҡ теләйбеҙ», — тип яҙҙы Асаева.

Илнар Фазуловҡа 39 йәш булған. Ул башҡорт һәм татар эстрадаһы артистары менән хеҙмәттәшлек итә. Гөлназ Асаеваның концерт режиссеры Вадим Фәтхинуров әйтеүенсә, тауыш операторы оҙаҡ йылдар яман шеш менән көрәшкән. Ауырыуға ҡарамаҫтан, ул аҙаҡҡаса үҙ эшен дауам итә, былтыр декабрь айында башҡорт артистары менән гастролдә була.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика