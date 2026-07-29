Бәхетле квитанция хужалары билдәле булды!

Ә бәхет йылмайған тоғро дуҫтарыбыҙ ошолар:
Медленноварка – Миңһылыу Ғәзизова (Баймаҡ районы, Темәс ауылы).
Сәйнүк – Наилә Әхтәрйәнова (Нуриман районы, Яңы Күл ауылы).
Сәйнүк – Ф. Х. Саптарова (Хәйбулла районы, Аҡъяр ауылы).
Вентилятор – Райхана Көмөшҡолова (Баймаҡ районы, Йәнйегет ауылы).
Палатка – Гөлнур Семенова (Мәләүез районы, Ҡаран ауылы).
Өҫтәл һәм дүрт ултырғыстан торған йыйылма – Әминә Ҡусҡарова (Ауырғазы районы, Мораҙым ауылы).
Блендер – Самара М. Рыскулова (Көйөргәҙе районы, Яңы Таймаҫ ауылы).
Блендер – Земфира Әлибаева (Баймаҡ районы, Үрге Таһир ауылы).
Ҡәҙерле еңеүселәр! Бүләктәрегеҙҙе мөмкин тиклем тиҙерәк редакциянан килеп алыуығыҙҙы һорайбыҙ, үҙегеҙ менән шәхесте раҫлаған документтың күсермәһен дә алып килергә онотмағыҙ.
Еңеүселәрҙе ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ! Бергә булдыҡ, киләсәктә лә бергә ҡалайыҡ!