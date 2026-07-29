+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Июля , 07:22

Бәхетле квитанция хужалары билдәле булды!

  «Бәйләнештә» социаль селтәрендә тура эфирҙа гәзитебеҙгә яҙылыусылар араһында сираттағы шәп бүләктәрҙе уйнаттыҡ. Был юлы редакцияға республикабыҙҙың төрлө район-ҡалаларынан 171 яҙылыу квитанцияһы килгәйне. Гәзитебеҙҙе яратып уҡыған тоғро дуҫтарыбыҙға ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ! Бүләк отошоноң бағыусылары  «Автобусные туры. Вэлком» компанияһы етәксеһе Зөлхизә Ҡотлосурина һәм акушер-гинеколог, репродуктолог Ынйы Шәйхлисламова булды. Уларға ла ҙур рәхмәт!

Бәхетле квитанция хужалары билдәле булды!Бәхетле квитанция хужалары билдәле булды!
Бәхетле квитанция хужалары билдәле булды!

Ә бәхет йылмайған тоғро дуҫтарыбыҙ ошолар:

Медленноварка – Миңһылыу Ғәзизова (Баймаҡ районы, Темәс ауылы).

Сәйнүк – Наилә Әхтәрйәнова (Нуриман районы, Яңы Күл ауылы).

Сәйнүк – Ф. Х. Саптарова (Хәйбулла районы, Аҡъяр ауылы).

Вентилятор – Райхана Көмөшҡолова (Баймаҡ районы, Йәнйегет ауылы).

Палатка – Гөлнур Семенова (Мәләүез районы, Ҡаран ауылы).

 Өҫтәл һәм дүрт ултырғыстан торған йыйылма – Әминә Ҡусҡарова (Ауырғазы районы, Мораҙым ауылы).

 Блендер – Самара М. Рыскулова (Көйөргәҙе районы, Яңы Таймаҫ ауылы).

 Блендер – Земфира Әлибаева (Баймаҡ районы, Үрге Таһир ауылы).

Ҡәҙерле еңеүселәр! Бүләктәрегеҙҙе мөмкин тиклем тиҙерәк редакциянан килеп алыуығыҙҙы һорайбыҙ, үҙегеҙ менән шәхесте раҫлаған документтың күсермәһен дә алып килергә онотмағыҙ.

Еңеүселәрҙе ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ! Бергә булдыҡ, киләсәктә лә бергә ҡалайыҡ!

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика