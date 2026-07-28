Яугир миҙал менән бүләкләнде!

Был юғары дәүләт наградаһы уға хеҙмәт бурысын үтәгәндә күрһәткән батырлығы, ҡаһарманлығы һәм хәрби ҡаҙаныштары өсөн тапшырылған.
– Беҙҙең өсөн был - ҙур ғорурлыҡ һәм яҡташтарыбыҙҙың Ватан алдында үҙ бурыстарын намыҫ менән үтәүенең сағыу дәлиле.
«Шамил» ға Ватанға тоғролоғо, көслө рухы һәм фиҙакәр хеҙмәте өсөн ҙур рәхмәт белдерәбеҙ. Уға ныҡлы һаулыҡ, ҡаҡшамаҫ ихтыяр көсө, ғаилә именлеге һәм тиҙерәк тыуған яҡтарына иҫән-имен әйләнеп ҡайтыуын теләйбеҙ!» - тип хәбәр итә Тәтешле районы хакимиәте башлығы Денис Солтанов.