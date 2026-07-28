+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
28 Июля , 12:00

Яугир миҙал менән бүләкләнде!

Тәтешле районының Бәҙрәш ауыл биләмәһе башлығы, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы «Шамил» позывнойлы яугир «Хәрби ҡаҙаныштары өсөн» миҙалы менән бүләкләнде.

Яугир миҙал менән бүләкләнде!Яугир миҙал менән бүләкләнде!
Яугир миҙал менән бүләкләнде!

Был юғары дәүләт наградаһы уға хеҙмәт бурысын үтәгәндә күрһәткән батырлығы, ҡаһарманлығы һәм хәрби ҡаҙаныштары өсөн тапшырылған.

– Беҙҙең өсөн был -  ҙур ғорурлыҡ һәм яҡташтарыбыҙҙың Ватан алдында үҙ бурыстарын намыҫ менән үтәүенең сағыу дәлиле.

«Шамил» ға  Ватанға тоғролоғо, көслө рухы һәм фиҙакәр хеҙмәте өсөн ҙур рәхмәт белдерәбеҙ. Уға ныҡлы һаулыҡ, ҡаҡшамаҫ ихтыяр көсө, ғаилә именлеге һәм тиҙерәк тыуған яҡтарына иҫән-имен әйләнеп ҡайтыуын теләйбеҙ!» - тип хәбәр итә  Тәтешле районы хакимиәте башлығы Денис Солтанов.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика