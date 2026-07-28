+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
28 Июля , 05:49

МХО тыныс тормоштоң ҡәҙерен белергә өйрәткән

Башҡортостандан «Резо» позывнойлы яугир БПЛА  һәм ер өҫтө роботлаштырылған комплекстары операторы булып хеҙмәт итә.  

МХО тыныс тормоштоң ҡәҙерен белергә өйрәткәнМХО тыныс тормоштоң ҡәҙерен белергә өйрәткән
МХО тыныс тормоштоң ҡәҙерен белергә өйрәткән

Ялға ҡайтҡан сағында ул яҡындарын һәм дуҫтарын һағыныуын, хәрби хеҙмәт тыныс тормоштоң ҡәҙерен тағы ла нығыраҡ аңларға өйрәтеүен һөйләне.

Яугир һүҙҙәренсә, бөгөн пилотһыҙ осоу аппараттары һәм ер өҫтө роботтары төрлө хәрби бурыстарҙы үтәгәндә ҙур ярҙам күрһәтә. Шул уҡ ваҡытта операторҙар даими рәүештә үҙенең оҫталығын камиллаштыра, яңы ҡорамалдар үҙләштерә һәм техниканы һөҙөмтәлерәк идара итеү алымдарын өйрәнә.

«Резо» билдәләүенсә, яҡшы БПЛА операторы техниканы яҡшы белеү менән генә сикләнергә тейеш түгел. Сабырлыҡ, түҙемлек, иғтибарлылыҡ һәм киҫкен хәлдә тиҙ ҡарар ҡабул итә белеү ҙә бик мөһим. Тап ошо сифаттар ҡуйылған бурыстарҙы уңышлы үтәргә ярҙам итә.

БПЛА подразделениеларында хеҙмәт итеүгә бәйле һорауҙарығыҙ булһа, 122 телефоны буйынса мөрәжәғәт итә алаһығыҙ.

 

Фото: Т. АМАНОв.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика