МХО тыныс тормоштоң ҡәҙерен белергә өйрәткән

Ялға ҡайтҡан сағында ул яҡындарын һәм дуҫтарын һағыныуын, хәрби хеҙмәт тыныс тормоштоң ҡәҙерен тағы ла нығыраҡ аңларға өйрәтеүен һөйләне.
Яугир һүҙҙәренсә, бөгөн пилотһыҙ осоу аппараттары һәм ер өҫтө роботтары төрлө хәрби бурыстарҙы үтәгәндә ҙур ярҙам күрһәтә. Шул уҡ ваҡытта операторҙар даими рәүештә үҙенең оҫталығын камиллаштыра, яңы ҡорамалдар үҙләштерә һәм техниканы һөҙөмтәлерәк идара итеү алымдарын өйрәнә.
«Резо» билдәләүенсә, яҡшы БПЛА операторы техниканы яҡшы белеү менән генә сикләнергә тейеш түгел. Сабырлыҡ, түҙемлек, иғтибарлылыҡ һәм киҫкен хәлдә тиҙ ҡарар ҡабул итә белеү ҙә бик мөһим. Тап ошо сифаттар ҡуйылған бурыстарҙы уңышлы үтәргә ярҙам итә.
БПЛА подразделениеларында хеҙмәт итеүгә бәйле һорауҙарығыҙ булһа, 122 телефоны буйынса мөрәжәғәт итә алаһығыҙ.
Фото: Т. АМАНОв.