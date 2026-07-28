Ике яугир ғаилә ҡорҙо

– Хәрби көндәр араһында ла йөрәкте йылытҡан шатлыҡлы хәбәрҙәр була. Шүлгән ауыл биләмәһенән махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы батыр яҡташтарыбыҙ – «Салкин» менән «Мансур» позывнойлы яугирҙар ғаилә ҡороп, никахын рәсмиләштерҙе.
Был матур тарих тормоштоң ниндәй генә ауыр һынауҙар килтерһә лә, уның дауам итеүен, мөхәббәттең, ышаныстың һәм өмөттөң һәр ваҡыт еңеүен иҫбатлай. Яугирҙар тормош һынауҙарын лайыҡлы үтеп, бер-берендә терәк, йылы һәм бәхет тапҡан.
Йәш ғаиләне ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ! Һеҙҙең ғаиләгеҙ ныҡлы, татыу һәм бәхетле булһын. Бер-берегеҙҙе аңлап, хөрмәт итеп, мөхәббәтегеҙҙе һаҡлап, именлектә һәм муллыҡта оҙон-оҙаҡ ғүмер кисерергә яҙһын! Илгә тыныслыҡ, ә һеҙҙең йортҡа бәхет һәм шатлыҡ юлдаш булһын! – тип яҙа район хакимиәте башлығы.
Уларға ҡорған ғаиләһенең ныҡлы булыуын теләйбеҙ!