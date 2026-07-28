+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
28 Июля , 10:56

Ике яугир ғаилә ҡорҙо

Был хаҡта Тәтешле районы хакимиәте башлығы Денис Солтанов хәбәр итә.

Ике яугир ғаилә ҡорҙоИке яугир ғаилә ҡорҙо
Ике яугир ғаилә ҡорҙо

–  Хәрби көндәр араһында ла йөрәкте йылытҡан шатлыҡлы хәбәрҙәр була. Шүлгән ауыл биләмәһенән махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы батыр яҡташтарыбыҙ –  «Салкин» менән «Мансур» позывнойлы яугирҙар ғаилә ҡороп, никахын рәсмиләштерҙе.

Был матур тарих тормоштоң ниндәй генә ауыр һынауҙар килтерһә лә, уның дауам итеүен, мөхәббәттең, ышаныстың һәм өмөттөң һәр ваҡыт еңеүен иҫбатлай. Яугирҙар тормош һынауҙарын лайыҡлы үтеп, бер-берендә терәк, йылы һәм бәхет тапҡан.

 Йәш ғаиләне ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ! Һеҙҙең ғаиләгеҙ ныҡлы, татыу һәм бәхетле булһын. Бер-берегеҙҙе аңлап, хөрмәт итеп, мөхәббәтегеҙҙе һаҡлап, именлектә һәм муллыҡта оҙон-оҙаҡ ғүмер кисерергә яҙһын! Илгә тыныслыҡ, ә һеҙҙең йортҡа бәхет һәм шатлыҡ юлдаш булһын! – тип яҙа район хакимиәте башлығы.

Уларға ҡорған ғаиләһенең ныҡлы булыуын теләйбеҙ!

 

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика