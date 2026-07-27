+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
27 Июля , 11:27

Кемдәргә бәхет йылмайҙы?

«Йәшлек» гәзите менән «Юлдаш» радиоһы  МАКС каналдарына яҙылыусылар араһында 6000 һум аҡса уйнатҡайны. Бәхетле өс еңеүсенең исеме билдәле булды, уларҙың һәр береһенә 2 меңешәр  һум аҡса күсерелде.

Кемдәргә бәхет йылмайҙы?Кемдәргә бәхет йылмайҙы?
Кемдәргә бәхет йылмайҙы?

 Тәүге еңеүсебеҙ – Хәйбулла районының Вәзәм ауылынан Миңзилә Теләүғолова. Ул 20 йылдан ашыу Әбеш почта бүлексәһен етәкләй.

 – «Ҡайҙа, уйнап ҡына ҡарайым әле, ҡыҙыҡ өсөн», – тип бөгөн иртән генә ҡушылғайным. Әле лә ышанып бөтмәйем. Ҙур рәхмәт! – ти Миңзилә ханым.

Икенсе аҡса отоусыбыҙ  – Краснокама районының Иҫке Бөртөк ауылынан Нелли Богаманова.

Ул татар районында йәшәһә лә, туған башҡорт телен онотмай. Башҡортса шиғырҙарҙы яттан һөйләп, уларҙы «Мин тормошто яратам» блогында баҫтыра, үҙе лә шиғырҙар ижад итә. Ауыл һәм район сараларында әүҙем ҡатнаша, матур итеп йырлай. Ғаиләһе менән үҙ магазиндарын да алып бара.

Өсөнсө еңеүсебеҙ – Бөрйән районының Яңы Усман ауылынан Мәрйәм Ҡолһарина. Ул рус теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы, өс егет әсәһе.

 Өс еңеүсе лә  "Йәшлек" гәзитенә яҙылып, яратып уҡыуҙары тағы ла ҡыуандырҙы.

 Бәхетле еңеүселәребеҙҙе ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ!

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика