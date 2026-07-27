Кемдәргә бәхет йылмайҙы?

Тәүге еңеүсебеҙ – Хәйбулла районының Вәзәм ауылынан Миңзилә Теләүғолова. Ул 20 йылдан ашыу Әбеш почта бүлексәһен етәкләй.
– «Ҡайҙа, уйнап ҡына ҡарайым әле, ҡыҙыҡ өсөн», – тип бөгөн иртән генә ҡушылғайным. Әле лә ышанып бөтмәйем. Ҙур рәхмәт! – ти Миңзилә ханым.
Икенсе аҡса отоусыбыҙ – Краснокама районының Иҫке Бөртөк ауылынан Нелли Богаманова.
Ул татар районында йәшәһә лә, туған башҡорт телен онотмай. Башҡортса шиғырҙарҙы яттан һөйләп, уларҙы «Мин тормошто яратам» блогында баҫтыра, үҙе лә шиғырҙар ижад итә. Ауыл һәм район сараларында әүҙем ҡатнаша, матур итеп йырлай. Ғаиләһе менән үҙ магазиндарын да алып бара.
Өсөнсө еңеүсебеҙ – Бөрйән районының Яңы Усман ауылынан Мәрйәм Ҡолһарина. Ул рус теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы, өс егет әсәһе.
Өс еңеүсе лә "Йәшлек" гәзитенә яҙылып, яратып уҡыуҙары тағы ла ҡыуандырҙы.
Бәхетле еңеүселәребеҙҙе ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ!