"Фехтование менән ҡыҙыҡһыныусылар артыр тибеҙ"

Комплекс был открыт в Уфе в октябре 2024 года и уже успел принять престижные старты, включая турнир «Сабля Салавата» в рамках форума «Россия — спортивная держава». По словам Лиры Римовны, сейчас на объекте завершаются финальные штрихи: ведется работа над дополнительным освещением, и так называемым блэкаутом зала для создания оптимальных условий для телевизионных трансляций. Готовность спортивного оборудования и сопутствующей инфраструктуры составляет 100 процентов. В каждом виде оружия заявлено разное количество участников: мужская и женская рапиры представлены двумя командами (8 и 8 спортсменов соответственно), женская и мужская шпага — по одной команде (4 и 4) — Это одно из важнейших соревнований страны , которое сейчас возрождается, — подчеркивает директор центра. — Официальный олимпийский отбор начнется в апреле 2027 года. Это и серьезный старт, и большой праздник, и, безусловно, просмотр резерва. Спартакиада — важнейший этап подготовки к отбору на Олимпиаду. Наши взрослые спортсмены только приедут с чемпионата мира, и участие в Спартакиаде станет подтверждением их высоких регалий. Лира Римовна отмечает, что сегодня, несмотря на ограничения, которые диктовала международная обстановка, российские фехтовальщики не страдают от недостатка соревнований. Был момент, когда ситуация складывалась непросто — в первую очередь это было связано с пандемией и последующими событиями, но сейчас ситуация уверенно выправляется. Во многом это связано и с открытием нового центра в Уфе. — В связи с открытием центра в фехтование стало приходить больше детей, — говорит Грушина. — Мы видим и более качественный набор, и огромное желание ребят. Особый импульс развитию вида спорта, по ее мнению, придал олимпийский 2016 год, на котором блестяще выступили фехтовальщики из Башкортостана. — Тогда была проведена прекрасная информационная кампания. И телевидение стало показывать фехтование по-другому, с видеоповторами и детальными эпизодами, — вспоминает Лира Грушина. — Потому что раньше камеры стояли так, что кроме самих специалистов никто не мог понять, что там происходит. И наш центр оснащен самыми передовыми технологиями для проведения соревнований. — Ждем, что проведение таких масштабных стартов, как Спартакиада народов России, вызовет новый всплеск заинтересованности, — резюмировала Лира Римовна. Фото: официальный сайт Президента РФ | kremlin.ru.