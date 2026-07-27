"Өфөводоканал"дың чат-боты "ҡыҙыу линия"ны алмаштыра

С помощью бота пользователи могут передавать показания счетчиков, проверять задолженность и находить номер лицевого счета. Также сервис предоставляет информацию о сроках поверки приборов учета и позволяет оставить заявку на их замену или калибровку. Все данные доступны в режиме онлайн.

Кроме того, через чат-бот можно оперативно сообщить об аварийных ситуациях на наружных сетях водоснабжения и водоотведения. Заявка мгновенно поступает в диспетчерскую службу, которая незамедлительно направляет аварийную бригаду на место.