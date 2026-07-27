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27 Июля , 15:08

Өфөлә ВДВ көнө нисек уҙасаҡ?

Торжества, посвященные празднованию Дня воздушно-десантных войск России, начнутся 2 августа с возложения цветов в 10.00 в парке Победы и в 11.30 в парке «Волна» (0+).

Өфөлә ВДВ көнө нисек уҙасаҡ?Өфөлә ВДВ көнө нисек уҙасаҡ?
Өфөлә ВДВ көнө нисек уҙасаҡ?

С самого утра в парке «Патриот» развернётся насыщенная программа. В 9.30 ветераны воздушно-десантных войск примут участие в экстремальном забеге «Гонка героев», демонстрируя силу духа и боевую закалку. С 10.00 гостей ждут интерактивные и выставочные площадки, выступление творческих коллективов республики (0+). С 13.00 зрителей ждут зрелищные показательные выступления «Как воюет десант», выступления пилотажной группы «Первушино», прыжки парашютистов. Кульминацией праздника станет концертная программа, которая начнётся в 13.30 (0+).

Автор:Айбулат Ишназаров
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