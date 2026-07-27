+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
27 Июля , 07:47

«Башҡорт хужабикәһе» күңелһеҙ хәлгә тарыған

Был хаҡта ул үҙенең сәхифәһендә яҙған.

«Башҡорт хужабикәһе» күңелһеҙ хәлгә тарыған«Башҡорт хужабикәһе» күңелһеҙ хәлгә тарыған
«Башҡорт хужабикәһе» күңелһеҙ хәлгә тарыған

Танылған блогер Миләүшә Шәйхлисламова  яңы йыр яҙҙырырға һәм клип төшөрөргә ниәтләп, тәҡдим буйынса Башҡортостандың йәш артисына мөрәжәғәт итә. Үҙенең теләктәрен ентекләп аңлата, сценарийын ебәрә һәм 10 мең һум күләмендә аванс та түләй.

Әммә оҙаҡ көткәндән һуң артист блогерға бөтөнләй икенсе йыр ебәрә. Миләүшә был эштән баш тартып, аҡсаһын кире ҡайтарыуҙы һорай. Тик башҡарыусы авансты кире бирергә теләмәгән.

Һөҙөмтәлә  блогер йырһыҙ ҙа, клипһыҙ ҙа, 10 мең һум аҡсаһыҙ ҙа ҡала.

Был осраҡ йәнә бер тапҡыр иҫкәртә: хатта таныштар тәҡдим иткән кешеләр менән дә эшләгәндә килешеү төҙөү һәм бөтә шарттарҙы алдан яҙма рәүештә нығытыу мөһим.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика