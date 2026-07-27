+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
27 Июля , 05:00

Бөгөн Динә Талхинаның тыуыуына — 74 йыл

#ЮлайКәримовфотоһы

Бөгөн Динә Талхинаның тыуыуына — 74 йылБөгөн Динә Талхинаның тыуыуына — 74 йыл
Бөгөн Динә Талхинаның тыуыуына — 74 йыл

Башҡорт шағирәһе

ӨЛӘСӘЙЕМ ВАСЫЯТЫ

Ал таңдарҙы, балаҡайым, бисмилла менән башла,
Аш менән яуап бирәләр атылған яуыз ташҡа.

Йоҡоларға талған саҡта рәхмәт уҡы Хоҙайға,
Ҡөҙрәте уның һәр ҡайҙа, хатта бөртөк бойҙайҙа.

Иртән торғас, урының йый, шайтан аунап ятмаһын,
Үҙҙәренә етмәҫ аңды һиңә бер кем һатмаһын.

Ашағас та ҡашыяҡ йыу - шайтан ялап ҡуймаһын,
Сама белеп һөйлә һүҙҙе - һине кеше тыймаһын.

Мыжыҡ булма, илаҡ булма, өйҙөң ҡотон ебәрмә,
Үпкәләрҙе һөйлә, балам, бары иҫкән елдәргә.

Таңдар менән, балаҡайым, Хоҙайҙан бәхет һора,
Насар төштәр күрһәң дә гел, яҡшыға ғына юра.

Рәхмәт уҡы Хоҙайға һин, тыныс таңдар атҡанға,
Күҙең асып кинәнеп яңы көнгә баҡҡанға.

Дөрөҫ һүҙҙәр һөйлә, балам, ялғанды Хоҙай һөймәй,
Хоҙай һөймәгән әҙәмгә, бел, балам, бәхет теймәй.

Кеше йәшен алма, балам, уйлап һөйлә һүҙеңде,
Был донъяла көслө түгел, еңә, балам, түҙемле.

Көйөнөстәр - ҡайғы түгел, түҙемлегеңде юйма,
Йырлап та ал, илап та ал, һағышты эскә йыйма.

Ҡамыр ҡуйһаң, йырлап ҡуй, йырлы ризыҡты тик йый.
Табын әҙерләгән мәлдә уйлай күрмә ҡара уй.
Уйла һәр саҡ изге уй!

 

Динә ТАЛХИНА

 

#ЮлайКәримовфотоһы

Автор:Юлай Кәримов
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика