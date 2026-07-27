Ауыл хужалығы студотрядтары эш башланы

Студенты прошли обучение рабочим профессиям совместно с Российскими студенческими отрядами (РСО) и освоили современную агротехнику. Торжественный митинг перед Дворцом молодёжи в Уфе ознаменовал начало третьего трудового семестра для студенческих сельскохозяйственных отрядов Башкортостана. 1700 студентов из 28 отрядов БашГАУ отправятся на объекты АПК. Особое внимание уделяется студенческому специализированному отряду «Колос», который является одним из лидеров среди аграрных вузов Минсельхоза России. Его бойцы работают в различных сферах: растениеводство, животноводство, механизация, переработка сельхозпродукции, ветеринария и сельское строительство. Многие студенты перед началом работы проходят бесплатное обучение по рабочим специальностям, получая возможность работать на современной технике. В этом сезоне значимым является участие во Всероссийском сельскохозяйственном проекте «Агроном-сад», который охватит около 900 студентов из разных регионов. Участники будут работать на предприятии, специализирующемся на производстве яблок. Задачи включают сбор урожая, химический анализ продукции, контроль качества и транспортировку. Для студентов это шанс получить практический опыт, заработать и присмотреться к потенциальному месту будущей работы. Тимур Рахмангулов, студент и заместитель руководителя штаба студенческих отрядов БашГАУ, впервые отправится в трудовой семестр в составе сельскохозяйственного отряда. Он заинтересовался проектом «Агроном-сад» и хочет получить практические навыки, опыт командной работы и заработать. Ранее Тимур работал проводником пассажирского вагона, а в следующем году планирует участвовать в «путине» (сезонной работе на флоте/рыбопереработке). Он ожидает получить реальный опыт работы, ответственность и завести новые знакомства. Фото: Эльзана Такиуллина