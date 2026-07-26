Андрей Назаров «Рәхәттә» форумында булды

Был хаҡта ул Өфөнөң «Ҡашҡаҙан» паркында үткән «Рәхәттә»V халыҡ-ара һаулыҡ һәм туризм форумында әйтте.
Быйылғы форумдың төп идеяһы- ял итеү урынды алмаштырыу ғына түгел, ә көстәрҙе тергеҙеү, иҫкәртеү һәм үҙ-үҙеңде ҡайғыртыу ысулы булараҡ ҡабул ителә. Форум программаһында-һөнәрселәр һәм халыҡ художество кәсептәре күргәҙмәһе, «ГастроРәхәт» гастрофестивале, мунса ҡаласығы, спорт майҙансыҡтары, балалар теннис турниры, эксперттар осрашыуы һәм һауыҡтырыу хеҙмәттәре индустрияһында профессиональ стандарттарҙы тикшереү. Андрей назаров һүҙҙәренсә, туризмда кешеләрҙең һорауы үҙгәрә.
- Донъя ысын мәғәнәһендә веллнесс-бум кисерә. Уның нигеҙендә эске гармонияны иҫкәртеү, тергеҙеү буйынса әүҙем һорау ята. Бөгөн Рәсәй туристарының 60 проценттан ашыуы сәфәрҙе үҙҙәренең физик һәм менталь именлегенә инвестиция тип ҡарай, — тип һыҙыҡ өҫтөнә алды спикер.
Премьер-министр һүҙҙәренсә, Башҡортостан был өлкәлә тәбиғәт мираҫына, этномәҙәни традицияларға һәм медицина потенциалына таяна. Республикала 60-ҡа яҡын шифахана эшләй, улар 200 меңдән ашыу кешене ҡабул итә ала. Шифаханаларҙа ял итеүселәр һаны буйынса төбәк Рәсәйҙә 5-се һәм Волга буйында курорт булмаған субъекттар араһында 1-се урынды биләй.
- Беҙ маҡсатлы рәүештә яңы төр сәйәхәтсе - аңлы һәм тергеҙеү сифатына талапсан экосистема булдырабыҙ. Һуңғы өс йылда республикала туриндустрияға дәүләт ярҙамына 1,7 миллиард һумдан ашыу аҡса йүнәлтелгән. Уҙған йыл йомғаҡтары буйынса туристар ағымы 8 проценттан ашыуға артҡан һәм 2,4 миллион кеше тәшкил иткән, — тине Андрей Назаров.
Форумдың ғәмәли өлөшө шулай уҡ һаулыҡ темаһына бәйле. Майҙансыҡта Башҡортостан һаулыҡ һаҡлау министрлығының «Оҙон ғүмерлелек программаһы» эшләй. Килеүселәр бушлай диагностика үтә, биологик йәшен билдәләй, организмдың торошон баһалай һәм хәүефте асыҡлай ала.
Медицина булмаған һауыҡтырыу туризмы өлкәһендәге хеҙмәттәрҙең сифатына һәм хәүефһеҙлегенә айырым иғтибар бүленә. Форумдың тәүге көнөндә Милли мунса берекмәһе, Евразия мунса федерацияһы, Санкт-Петербургтың туристик һәм экскурсия ойошмалары ассоциацияһы Һәм Башҡортостандың сауҙа һәм хеҙмәттәр министрлығы араһында хеҙмәттәшлек тураһында дүрт яҡлы килешеүгә ҡул ҡуйылды. Документ һөнәри стандарттарға, хәүефһеҙлек ҡағиҙәләренә һәм тармаҡ өсөн методик тәҡдимдәргә ҡағыла.
Башҡортостандың тышҡы иҡтисади бәйләнештәр һәм конгресс эшмәкәрлеге министры Маргарита Болычева билдәләүенсә, стандартлаштырыу бизнесты күләгәләрҙән сығарыу һәм уны асыҡ һәм намыҫлы итеү өсөн кәрәк.
- Медицина булмаған туризм өлкәһен системаға һалырға, мунса бизнесын күләгәнән сығарырға ваҡыт етте. Беҙ бишенсе йыл үткәргән был форум баҙарҙы ғәҙел, асыҡ һәм стандартлаштырыу өсөн төп инструмент булып тора. Ҡағиҙәләр булмау сәбәпле кешеләрҙең һаулығын хәүеф аҫтына ҡуйырға ярамай,-тине Маргарита Болычева.
Өфөнө Рәсәйҙең мунса баш ҡалаһы тип иҫәпләргә мөмкин, бының өсөн уның бөтә составлы өлөштәре бар, тип билдәләне Санкт-Петербургтың Закондар сығарыу йыйылышы депутаты, туристик индустрия буйынса профилле комиссия рәйесе Елена Рахова.
Форумдың социаль көн тәртибе лә кеше тураһында хәстәрлек темаһына төҙөлгән. Сара сиктәрендә махсус хәрби операция зонаһына мобиль мунса тапшырыу тантанаһы үтте.
- Ялан шарттарында яугир өсөн мунса - ул гигиена ғына түгел. Был кеше йылыһына ҡыҫҡа ваҡытҡа булһа ла, әммә баһалап бөткөһөҙ ҡайтыу мөмкинлеге. Ул ауырыуҙарҙан ҡотолорға һәм ауыр хәрби бурыстарҙан һуң психологик яҡтан көсһөҙләнергә мөмкинлек бирә, - тип билдәләне Андрей Назаров.
«Рәхәттә» форумы ике көн дауам итәсәк. Ойоштороусыһы -Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте. Дүрт йыл эсендә проект Ҡырмыҫҡалы районындағы локаль фестивалдән һаулыҡ, спорт һәм туризм өлкәһендәге эксперттарҙы берләштергән халыҡ-ара дискуссия һәм күргәҙмә майҙансығына тиклем юл үтте. Быйыл фестиваль географияһына 5 ил һәм Рәсәй төбәктәре инә.
Сығанаҡ: Башҡортостан Хөкүмәте, фото: Сергей Чудаков.