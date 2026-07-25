"Менталь" студент проекты башланды

Панорама Башкортостана Общество 25 Июля , 10:15 В Башкирии стартовал межрегиональный студенческий проект «Менталь» Бойцы студенческих медицинских отрядов «Разряд» и «Маяк разума» из штаба студенческих отрядов БГМУ, а также студенты Бирского медицинского колледжа приступили к участию в межрегиональном студенческом проекте «Менталь». В Башкирии стартовал межрегиональный студенческий проект «Менталь»В Башкирии стартовал межрегиональный студенческий проект «Менталь» В Башкирии стартовал межрегиональный студенческий проект «Менталь» Проект реализуется на базе Республиканской клинической психиатрической больницы (п. Базилевка). Одним из курируемых проекта выступает Вера Судницына, командир штаба студенческих отрядов БГМУ и куратор медицинского направления Башкортостанского регионального отделения Российских студенческих отрядов. Она успешно совмещает общественную деятельность, обучение в медицинском вузе и работу. По словам девушки, в Башкирском государственном медицинском университете есть три направления студенческих отрядов: медицинское, педагогическое и отряды проводников. Вера выбрала медицинское направление, поскольку до этого сама состояла в медицинском отряде на территории студенческих отрядов Пермского края, в начале в отряде «Древо жизни», а затем в отряде «Кислород», который с ребятами создали на базе Чайковского медицинского колледжа (Пермский край). - Медицину я выбрала с детства. Она меня очень привлекала. Моя первая целина была в 2022 году на территории детского оздоровительного лагеря «Морская волна», где у вожатых проходит всероссийский проект «Дельфин». Там я работала в качестве младшей медсестры в медсанчасти в составе «Древо жизни». Также с нами были студенты из Беларуси. Последующие годы Вера провела трудовое лето в составе студенческих отрядов Башкортостана в качестве медицинской сестры в рамках работы всероссийского студенческого медицинского проекта «Призвание». Через год приступила к работе на окружном студенческом медицинском проекте «Менталь» в качестве командира на должности медицинской сестры инфекционного психического отделения. Проект был реализован на базе Республиканской психиатрической больницы в п. Базилевка. - Психиатрия как направление медицинской науки и практики характеризуется особой спецификой: она требует не только глубокой профессиональной подготовки, но и развитых коммуникативных и этических компетенций. Поэтому опыт, полученный на проекте очень полезный для дальнейшей профессиональной работы. Сейчас у меня проходит моя четвёртая целина на межрегиональном сводном студенческом проекте «Менталь» в качестве командира проекта и куратора меднаправления. Работаю также в инфекционном психиатрическом отделении в качестве медицинской сестры, - делится Вера Судницына. В 2025 году проект «Менталь» получил статус окружного проекта Приволжского федерального округа. Это значит, что в нем могли принять участие студенты Российских студенческих отрядов не только из Башкортостана, но и из других регионов ПФО. В этом году проект был официально запущен вновь в рамках третьего трудового семестра, но уже в статусе межрегионального. В течение летнего трудового сезона, рамках проекта студенты и ординаторы будут осуществлять профессиональную деятельность в должностях младшего и среднего медицинского персонала под руководством квалифицированных наставников учреждения. Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В студенческих отрядах ежегодно работают сотни тысяч молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии; с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек. Чтобы присоединиться к движению Башкортостанского регионального отделения РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770‑0‑117.