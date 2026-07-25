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25 Июля , 10:58

Мөһим марафондың төбәк этабы башланасаҡ

26 июля в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова (Уфимский район, с. Алкино-2) состоится региональный этап всероссийского марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта».

Масштабное спортивное событие направлено на популяризацию физической культуры и поддержку здорового образа жизни среди жителей сельских территорий, сообщает "Республика Башкортостан". Как отметил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, «Земля спорта»--мероприятие в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Республика активно участвует в этой программе: её цель--улучшить качество жизни на селе, в том числе за счет популяризации спорта. Программа марафона объединит как классические, так и уникальные национальные виды спорта. Спортсмены со всей республики поборются за победу в следующих дисциплинах: силовой экстрим; национальная борьба куреш; мас-рестлинг; борьба на лошадях; стрельба из традиционного лука; командные турниры по мини-футболу и волейболу; многоборье ГТО. Особое внимание организаторы уделили семейному спорту - центральным событием станут командные эстафеты «Папа, мама, я — спортивная семья!». Все победители и призеры во всех дисциплинах будут награждены ценными памятными призами. Для гостей и зрителей марафона подготовлена масштабная развлекательная и интерактивная программа. На площадке парка «Патриот» выступят артисты эстрады, а для самых маленьких посетителей будет организовано масштабное детское пенное шоу и состоится фестиваль красок. Мероприятие пройдет с 11 до 19 часов. Торжественное открытие фестиваля состоится в 12.00. Вход для зрителей свободный. 0 + Фото: "Республика Башкортостан"

Автор:Айбулат Ишназаров
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