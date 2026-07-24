+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
24 Июля , 04:00

Күперҙән һыуға һикергән дә ғәйеп булған...

Әлшәй районында күперҙән йылғаға һикереүҙән һуң йөҙөп сыҡмаған 11 йәшлек малайҙы эҙләйҙәр. Был хаҡта кисә Раевка ауылы эргәһендәге Дим йылғаһына балыҡ тоторға килгән дуҫтары һөйләгән.

Күперҙән һыуға һикергән дә ғәйеп булған...Күперҙән һыуға һикергән дә ғәйеп булған...
Күперҙән һыуға һикергән дә ғәйеп булған...

Уңышһыҙ эҙләүҙән һуң, бөгөн эҙләүгә водолаздар ҡушыласаҡ.

Балалар бер үҙҙәре һыу инеүҙе тыйыу тураһында аншлагтар ҡуйылған урында йөрөгән булған.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика