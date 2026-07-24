+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
24 Июля , 01:00

Изге йома көнө мөбәрәк булһын!

Барлыҡ изге уй-теләктәребеҙ ҡабул булһын.

Изге йома көнө мөбәрәк булһын!Изге йома көнө мөбәрәк булһын!
Изге йома көнө мөбәрәк булһын!

✅«Иман килтергән кешеләр тураһында нәфрәт уята торған хәбәрҙәр таратырға яратыусы кешеләргә интектергес ғазап, донъяла һәм әхирәттә. Аллаһ белә бит, ә һеҙ белмәйһегеҙ!» («Нур» сүрәһе, 24: 19).

✅Шулай уҡ хәҙистә: «Аллаһтың ҡолдарын рәнйетмәгеҙ, мәсхәрә итмәгеҙ һәм уларҙың етешһеҙлектәрен эҙләмәгеҙ. Кем мосолман ҡәрҙәшенең етешһеҙлеген табырға тырышһа, Аллаһ уның үҙенең етешһеҙлеген эҙләр һәм өйөнөң эсендә үк фашлап ҡуйыр» (Имам Әхмәт риүәйәт итте).

✅Һәр ваҡыт бер-беребеҙгә ихтирамлы, иғтибарлы булайыҡ, фани донъя ҡотҡоһона бирелеп, бер-беребеҙҙе рәнйетмәйек, изге уйҙа, ниәттә генә йәшәйек.

✅Һәр беребеҙгә ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, ике донъя бәхете насип итһен, балаларыбыҙ, яҡын кешеләребеҙ гел генә ҡыуандырып торһон. Донъялар тынысланып, яугирҙарға иҫән-һау әйләнеп ҡайтырға яҙһын. Уҡыған доғаларыбыҙ ҡабул булһын ин шәә Аллаһ 🤲. Әмин🤲! «Йәшлек»те макста ла уҡығыҙ: max.ru/yeshlek_ga...

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика