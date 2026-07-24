Изге йома көнө мөбәрәк булһын!

✅«Иман килтергән кешеләр тураһында нәфрәт уята торған хәбәрҙәр таратырға яратыусы кешеләргә интектергес ғазап, донъяла һәм әхирәттә. Аллаһ белә бит, ә һеҙ белмәйһегеҙ!» («Нур» сүрәһе, 24: 19).
✅Шулай уҡ хәҙистә: «Аллаһтың ҡолдарын рәнйетмәгеҙ, мәсхәрә итмәгеҙ һәм уларҙың етешһеҙлектәрен эҙләмәгеҙ. Кем мосолман ҡәрҙәшенең етешһеҙлеген табырға тырышһа, Аллаһ уның үҙенең етешһеҙлеген эҙләр һәм өйөнөң эсендә үк фашлап ҡуйыр» (Имам Әхмәт риүәйәт итте).
✅Һәр ваҡыт бер-беребеҙгә ихтирамлы, иғтибарлы булайыҡ, фани донъя ҡотҡоһона бирелеп, бер-беребеҙҙе рәнйетмәйек, изге уйҙа, ниәттә генә йәшәйек.
✅Һәр беребеҙгә ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, ике донъя бәхете насип итһен, балаларыбыҙ, яҡын кешеләребеҙ гел генә ҡыуандырып торһон. Донъялар тынысланып, яугирҙарға иҫән-һау әйләнеп ҡайтырға яҙһын. Уҡыған доғаларыбыҙ ҡабул булһын ин шәә Аллаһ 🤲. Әмин🤲! «Йәшлек»те макста ла уҡығыҙ: max.ru/yeshlek_ga...