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24 Июля , 04:53

Өфө Рәсәй халыҡтары спартакиадаһының төп майҙансыҡтарының береһенә әйләнәсәк

С 31 июля по 30 сентября в Башкортостане пройдут соревнования по шести видам спорта с участием около 1 500 спортсменов и специалистов - это часть отбора на Олимпийские игры 2028 года

Өфө Рәсәй халыҡтары спартакиадаһының төп майҙансыҡтарының береһенә әйләнәсәкӨфө Рәсәй халыҡтары спартакиадаһының төп майҙансыҡтарының береһенә әйләнәсәк
Өфө Рәсәй халыҡтары спартакиадаһының төп майҙансыҡтарының береһенә әйләнәсәк

Уфа готовится принять один из ключевых этапов Спартакиады народов России - масштабного турнира, который пройдёт с 31 июля по 30 сентября на нескольких спортивных аренах страны. Как сообщили в оргкомитете изданию «Республика Башкортостан», готовность уфимских объектов уже подтвердила рабочая группа Федеральной дирекции спортивных мероприятий.

Спартакиада является не только одним из самых значимых событий в спортивной жизни страны, но и главным этапом отбора для формирования национальных сборных к Олимпийским играм 2028 года. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв подчеркнул, что успешное выступление на Спартакиаде открывает спортсменам прямой путь в сборную России.

Всего в программу вошли 43 вида спорта, турниры пройдут в семи регионах страны. Общее число участников превысит 12 тысяч человек, включая 8 100 спортсменов, 2 600 тренеров и 1 800 судей.

Башкортостану доверено провести соревнования по шести видам спорта: велоспорт на шоссе, триатлон, фехтование, плавание на открытой воде, гребной слалом и спортивная борьба. В регион приедут около 1 500 участников, сборную республики представят 120 спортсменов в 33 дисциплинах.

Соревнования пройдут на современных объектах, построенных к 450-летию Уфы: Дворце борьбы, Центре фехтования, комплексе для гребного слалома и озере Тёплом. Часть стартов также состоится в Чишминском районе.

Заместитель премьер-министра - министр спорта РБ Руслан Хабибов отметил, что проведение Спартакиады в Башкортостане является признанием высокого уровня спортивной инфраструктуры и доверием со стороны Минспорта России. Он выразил уверенность, что событие станет яркой страницей в спортивной истории региона.

Ранее «Уфимские нивы» сообщали, что Уфа готова к Спартакиаде народов России: шесть видов спорта, 1500 участников.

Фото предоставлено организаторами Спартакиады. 

Автор:Айбулат Ишназаров
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