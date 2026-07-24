Өфө Рәсәй халыҡтары спартакиадаһының төп майҙансыҡтарының береһенә әйләнәсәк

Уфа готовится принять один из ключевых этапов Спартакиады народов России - масштабного турнира, который пройдёт с 31 июля по 30 сентября на нескольких спортивных аренах страны. Как сообщили в оргкомитете изданию «Республика Башкортостан», готовность уфимских объектов уже подтвердила рабочая группа Федеральной дирекции спортивных мероприятий.

Спартакиада является не только одним из самых значимых событий в спортивной жизни страны, но и главным этапом отбора для формирования национальных сборных к Олимпийским играм 2028 года. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв подчеркнул, что успешное выступление на Спартакиаде открывает спортсменам прямой путь в сборную России.

Всего в программу вошли 43 вида спорта, турниры пройдут в семи регионах страны. Общее число участников превысит 12 тысяч человек, включая 8 100 спортсменов, 2 600 тренеров и 1 800 судей.

Башкортостану доверено провести соревнования по шести видам спорта: велоспорт на шоссе, триатлон, фехтование, плавание на открытой воде, гребной слалом и спортивная борьба. В регион приедут около 1 500 участников, сборную республики представят 120 спортсменов в 33 дисциплинах.

Соревнования пройдут на современных объектах, построенных к 450-летию Уфы: Дворце борьбы, Центре фехтования, комплексе для гребного слалома и озере Тёплом. Часть стартов также состоится в Чишминском районе.

Заместитель премьер-министра - министр спорта РБ Руслан Хабибов отметил, что проведение Спартакиады в Башкортостане является признанием высокого уровня спортивной инфраструктуры и доверием со стороны Минспорта России. Он выразил уверенность, что событие станет яркой страницей в спортивной истории региона.

Ранее «Уфимские нивы» сообщали, что Уфа готова к Спартакиаде народов России: шесть видов спорта, 1500 участников.

Фото предоставлено организаторами Спартакиады.