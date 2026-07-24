+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
24 Июля , 07:01

«Башҡорт»: «Дрондар - бөгөн яуҙа мөһим көс»

«Башҡорт» позывнойлы яугир  махсус хәрби операцияла коптер тибындағы БПЛА-ның өлкән операторы булып хеҙмәт итә.

«Башҡорт»: «Дрондар - бөгөн яуҙа мөһим көс»«Башҡорт»: «Дрондар - бөгөн яуҙа мөһим көс»
«Башҡорт»: «Дрондар - бөгөн яуҙа мөһим көс»

2024 йылда Рәсәй Оборона министрлығы менән контракт төҙөгәнгә тиклем ул механизатор булып эшләгән. «Башҡорт»  һүҙҙәренсә, бөгөн БПЛА операторҙары разведка алып бара, артиллерия утын теүәлләштерә, һөжүм бурыстарын үтәй, шулай уҡ хәрбиҙәргә боеприпастар һәм дарыуҙар еткереүҙә ярҙам итә.Ул билдәләүенсә, пилотһыҙ осоу аппараттары менән идара итеү күнекмәләре тыныс тормошта ла төрлө өлкәләрҙә ҙур һорау менән файҙаланыла.

Ялға ҡайтҡан ваҡытта «Башҡорт»ты яҡындары ғына түгел, тыуған ауылы халҡы ла йылы ҡаршы алған. Әлеге көндә ул ҡатыны һәм өс балаһы менән бергә ғаиләһе янында ял итә.

БПЛА подразделениеларында хеҙмәт итеү буйынса һорауҙары булғандар 122 һаны буйынса мөрәжәғәт итә ала.

 

 

Фото: Т. АМАНОв

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика