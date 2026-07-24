«Башҡорт»: «Дрондар - бөгөн яуҙа мөһим көс»

2024 йылда Рәсәй Оборона министрлығы менән контракт төҙөгәнгә тиклем ул механизатор булып эшләгән. «Башҡорт» һүҙҙәренсә, бөгөн БПЛА операторҙары разведка алып бара, артиллерия утын теүәлләштерә, һөжүм бурыстарын үтәй, шулай уҡ хәрбиҙәргә боеприпастар һәм дарыуҙар еткереүҙә ярҙам итә.Ул билдәләүенсә, пилотһыҙ осоу аппараттары менән идара итеү күнекмәләре тыныс тормошта ла төрлө өлкәләрҙә ҙур һорау менән файҙаланыла.
Ялға ҡайтҡан ваҡытта «Башҡорт»ты яҡындары ғына түгел, тыуған ауылы халҡы ла йылы ҡаршы алған. Әлеге көндә ул ҡатыны һәм өс балаһы менән бергә ғаиләһе янында ял итә.
БПЛА подразделениеларында хеҙмәт итеү буйынса һорауҙары булғандар 122 һаны буйынса мөрәжәғәт итә ала.
Фото: Т. АМАНОв