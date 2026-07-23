Үҙәк банк эксперты - мутлашыусылар базаһы һәм унан сығыу тураһында

Законная осторожность

Финансовые учреждения по закону обязаны приостанавливать подозрительные транзакции. Как отметил Наиль Габидуллин, чаще всего это происходит, когда операция не вписывается в обычное поведение клиента: например, попытка перевести необычно крупную сумму или вход в онлайн-банк с нового гаджета. В этом случае банк действует как защитник, опасаясь, что деньгами пытаются завладеть злоумышленники. Вскоре после блокировки служба безопасности свяжется с клиентом, чтобы подтвердить подлинность перевода.

Вторая причина блокировки – «совпадение» реквизитов отправителя или получателя с данными из специальной базы Банка России, куда попадают сведения о мошеннических операциях.

Механизм «черного списка»

Формируется эта база на основе заявлений обманутых граждан. Если человек стал жертвой мошенников, он пишет заявление в банк или полицию, указывая реквизиты, на которые ушли его сбережения. Эти данные аккумулируются в Банке России. Эксперт подчеркнул: случайно туда не попадают. Если реквизиты оказались в базе, значит, за этим стоит реальная история хищения средств, и кто-то конкретно указал их в заявлении о преступлении.

Миф о полной блокировке счетов

Существует устойчивое заблуждение, что наличие в этой базе автоматически влечет арест всех счетов. Наиль Габидуллин назвал это ошибкой: полная блокировка доступа к деньгам – исключительная мера, применяемая крайне редко. На практике речь идет об ограничении дистанционного обслуживания. Человек не сможет воспользоваться онлайн-банком или картой, но его право распоряжаться своими средствами сохраняется – для этого достаточно прийти в отделение банка с паспортом.

Ограничения для дропперов

Если выясняется, что человек вовлечен в мошеннические схемы (так называемый дроппер – посредник в обналичивании похищенного), меры могут быть жестче. Банк вправе полностью отключить удаленный доступ или установить лимит на снятие и переводы – не более 100 тысяч рублей в месяц. При этом важно, что данный лимит не распространяется на платежи в пользу юридических лиц. Снять или перевести сумму свыше лимита можно только лично в офисах банка. Кроме того, таким клиентам не выдадут новую карту и откажут в оформлении займов в микрофинансовых организациях.

Процедура «выздоровления»: как исключить себя из базы

Если человек считает, что его данные внесены по ошибке, порядок действий следующий. Необходимо подать заявление в Банк России – через свой банк или напрямую через интернет-приемную на сайте регулятора. Срок рассмотрения составляет до 15 рабочих дней.

Если клиент стал невольным звеном в цепочке переводов, законодательство предусматривает механизм возврата. Для этого нужно обратиться в Банк России с просьбой об исключении из базы для получения уникального номера операции. Затем следует посетить свой банк, куда поступили средства, и написать заявление об отказе от зачисления. Банк переведет деньги обратно в кредитную организацию пострадавшего. После возврата средств банк пострадавшего направляет в Банк России запрос на удаление компрометирующих данных. Если по факту уже возбуждено уголовное дело, регулятор подскажет, в какое подразделение МВД обращаться, даже если расследование ведется в другом регионе.

Сроки хранения и новые правила

В настоящее время четкие сроки хранения данных в базе не установлены, однако они появятся уже в следующем году. Будет действовать дифференцированный подход, учитывающий количество рецидивов. Для тех, кто попал в базу впервые, сведения удалят через год. Для повторных нарушителей, вовлеченных в вывод и обналичивание похищенного, срок увеличится до трех лет. Досрочное исключение возможно при получении информации от правоохранителей о прекращении уголовного преследования. Телефонные номера будут храниться всего полгода, так как операторы могут перепродать номер новому абоненту.

Профилактика: как не оказаться в списке

В завершение эксперт напомнил простые, но действенные правила безопасности:

Не передавайте никому физическую карту и не делитесь доступом к мобильному банку.

Откажитесь от предложений перевести чужие деньги через собственный счет, даже за вознаграждение.

При случайном поступлении средств на карту не отправляйте их по просьбе третьих лиц, а требуйте возврата через банк.

На сайтах объявлений настаивайте на безопасной оплате через сервис самой платформы, избегая прямых переводов.

При оплате туров, билетов и отелей проверяйте реквизиты – деньги должны уходить на счет компании, а не на личные карты менеджеров.





https://mgazeta.com/articles/gost-mg/2026-07-22/limit-100-tys-i-blokirovka-kart-ekspert-tsb-o-baze-moshennikov-i-vyhode-iz-nee-4759710