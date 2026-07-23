Башҡортостан йәнә беренсе: башҡорт теленә Al-датасет булдырылды

Башҡортостан Башлығы төбәктә яһалма зиһен технологияларын үҫтереүгә ҙур иғтибар бүлә.
– Беҙ яһалма зиһендең иҡтисадтың һәм тормоштоң бөтә өлкәләренә үтеп инеүен күҙәтәбеҙ һәм уларҙы ҡулланыуҙың сағыу миҫалдарын күрһәтәбеҙ, – тип билдәләй Радий Хәбиров. – Шул уҡ ваҡытта фрагментар уңыштар ғына етмәй. IT-компаниялар һәм яһалма зиһен технологияларын етештереүселәр өсөн бөтөн инфраструктура, экосистема һәм, асылда, майҙансыҡ булдырырға кәрәк. Тағы бер бурыс – йәмғиәттең яһалма зиһенгә ышанысын формалаштырыу һәм уның практик файҙаһын аңлатыу. Бының өсөн күләмле мәғлүмәти-аңлатыу кампанияһы үткәрергә планлаштырабыҙ. Мәктәптәргә һәм уҡытыусылар әҙерләүгә, һанлы технологиялар менән бәйле өҫтәмә белем биреү программаларын киңәйтеүгә айырыуса иғтибар бүләсәкбеҙ.
Проект Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте Премьер-министрының беренсе урынбаҫары Урал Таһир улы Килсенбаев етәкселегендә ойошторолған эшсе төркөм тарафынан тормошҡа ашырыла. Уның составына дәүләт власы органдары, фән һәм мәғариф учреждениелары, мәҙәниәт ойошмалары, киң мәғлүмәт саралары, китап нәшриәттәре, китапханалар, музейҙар, Башҡортостан Республикаһы Фәндәр академияһы, Рәсәй Фәндәр академияһының Өфө федераль тикшеренеүҙәр үҙәге, Башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү буйынса автономиялы коммерцияға ҡарамаған ойошма, шулай уҡ тел әүҙемселәре инде.
Эшсе төркөмдөң төп маҡсаты — башҡорт теле һәм мәҙәниәте буйынса текст, аудио һәм визуаль материалдарҙан торған сифатлы датасеттар булдырыу. Был мәғлүмәттәр киләсәктә яһалма интеллект моделдәрен башҡорт телендә һөйләшергә, аңларға, тәржемә итергә, шулай уҡ халыҡтың тарихын, мәҙәниәтен һәм традицияларын дөрөҫ сағылдырырға өйрәтеү өсөн файҙаланыласаҡ.
Проекттың тәүге һөҙөмтәһе лә донъя күрҙе: башҡорт һәм рус телдәрендәге текстар менән тәьмин ителгән тауышландырылған аудиокитаптар датасеты баҫылып сыҡты (https://huggingface.co/datasets/bashkorttele/narrated-audiobooks-brsbs). Унда 14 әҫәрҙән торған 476 аудиояҙма урын алған. Улар араһында «Аҡбуҙат», «Алдар менән Зөһрә» эпостары, Мифтахетдин Аҡмулла шиғырҙары һәм башҡа классик әҫәрҙәр бар. Барлыҡ материалдар ҙа законлы нигеҙҙә, йәмәғәт милке булған сығанаҡтарҙан әҙерләнгән.
Башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү ойошмаһы директоры Гөлназ Рәүил ҡыҙы Йосопова билдәләүенсә, бөгөнгө көндә телде һаҡлауҙың иң мөһим шарттарының береһе — уның һанлы технологияларҙа тулы кимәлдә ҡулланылыуы. «Тел йәшәһен өсөн ул заман менән бергә атларға тейеш. Бөгөн яһалма зиһен көндәлек тормошҡа әүҙем үтеп инә, шуға күрә башҡорт теле лә ошо процестың тулы хоҡуҡлы өлөшө булырға тейеш. Әгәр беҙ бөгөн башҡорт теле өсөн сифатлы һанлы нигеҙ булдырһаҡ, киләсәктә нейроселтәрҙәр башҡортса дөрөҫ һөйләшәсәк, аңлаясаҡ, тәржемә итәсәк һәм мәҙәниәтебеҙҙе дөрөҫ сағылдырасаҡ. Был телебеҙҙең киләсәгенә һалынған инвестиция», — тине Гөлназ Йосопова.
Проектта ҡатнашыусы программалаусы Айгиз Ҡунафин:
– Был эштең әһәмиәте бик ҙур. Элек башҡорт телен яһалма зиһен технологияларына яраҡлаштырыу менән нигеҙҙә айырым энтузиастар ғына шөғөлләнде. Ресурстарыбыҙ аҙ булды, шуға күрә тел әүҙемселәре материалдарҙы мөмкин булған һәр ерҙән йыйҙы, булғанын ҡулланды. Хәҙер иһә был эш тәүге тапҡыр үҙәкләштерелгән рәүештә ойошторола. Беҙ әҙер архивтар менән эшләй алабыҙ, уларҙы системалаштырабыҙ, материалдарҙың сифатын тикшерәбеҙ һәм датасеттарға ниндәй мәғлүмәт индерелеүен тулыһынса күҙәтеүҙә тота алабыҙ. Был эште күпкә тиҙерәк һәм сифатлыраҡ башҡарырға мөмкинлек бирә.
Асылда, Башҡортостан бөгөн был өлкәлә тәүге юл ярыусыларҙың береһе булып тора. Беҙ дәүләт органдары, фәнни ойошмалар, мәҙәниәт учреждениелары һәм тел әүҙемселәре ҡатнашлығында яһалма зиһен өсөн тел мәғлүмәттәрен әҙерләү буйынса системалы эште нисек ойошторорға мөмкин икәнен күрһәтәбеҙ. Ышанам, был тәжрибә Рәсәйҙең башҡа төбәктәрендә лә туған телдәрҙе һаҡлау һәм үҫтереү буйынса файҙалы өлгө буласаҡ», – ти.
Белгестәр фекеренсә, авторлыҡ хоҡуҡтарын законлы рәүештә көйләү һәм мәғлүмәттәрҙе рәсмиләштереү буйынса башҡарылған эштәр киләсәктә башҡорт телендәге яңы һанлы сервистарҙы, тауыш ярҙамсыларын, автоматик тәржемә системаларын һәм белем биреү платформаларын булдырыуға нигеҙ буласаҡ.
Башҡортостандың был тәжрибәһе Рәсәйҙең башҡа милли республикалары һәм туған телдәрҙе үҫтереү менән шөғөлләнгән ойошмалар өсөн дә өлгө булыр, тип көтөлә.