Ул «Башҡортостан» мотоуҡсылар полкының Таһир Күсемов исемендәге батальонында элемтә бүлеге командиры булып хеҙмәт итә. Ағиҙел ҡалаһы хакимиәтендә хәбәр итеүҙәренсә, батырлыҡ әлеге йылдың 26 ғинуарында ҡылынған.
Ул көндө хәрби элемтәсе командалыҡ пункты менән алғы һыҙыҡтағы подразделениелар араһындағы элемтә линияһын тергеҙеү бурысын үтәгән. Эш барышында дошман минометтан ут аса. Линар Авзалов тәүҙә ышыҡ урында көтөп тора, ә ут туҡтағас, үҙ ғүмерен хәүеф аҫтына ҡуйып, ҡабат эш урынына ҡайта һәм өҙөлгән элемтәне тергеҙә. Был подразделениелар менән өҙлөкһөҙ идара итеүҙе яңынан тәьмин итергә мөмкинлек бирә.
Был — Линар Авзаловтың тәүге генә батырлыҡ наградаһы түгел. 2025 йылдың майында, ефрейтор дәрәжәһендә саҡта, ул дошмандың камикадзе-дроны һөжүме аҫтында электр тапшырыу линияһындағы ретранслятор кабелен төҙәтә. Ошо ҡаһарманлығы өсөн Рәсәй Оборона министрлығының «Хәрби айырма өсөн» миҙалы һәм Луганск Халыҡ Республикаһының II дәрәжә «Хеҙмәттәре өсөн» миҙалы менән бүләкләнә.
2025 йылдың авгусында Рәсәй Президенты Указы менән ул бүлек командиры итеп тәғәйенләнә һәм кесе сержант дәрәжәһе ала. Һуңыраҡ уға сержант исеме бирелә. Шулай уҡ ул «МХО-ла ҡатнашыусы» миҙалына ла эйә.
Линар Авзалов контрактты 2024 йылдың декабрендә төҙөгән.
– Армиябыҙҙың көсө – берҙәмлектә һәм үҙ-ара ярҙамда. Беҙ бер бөтөн, ауыр саҡта һәр ваҡыт бер-беребеҙгә терәк булып, бөтә һынауҙарҙы ла бергә еңеп сығабыҙ. Ысын хәрби туғанлыҡ ана шундай була, – ти Линар Авзалов.
Уға имен хеҙмәт, ныҡлы һаулыҡ һәм Еңеү менән тыуған яҡҡа ҡайтыуын теләйбеҙ.