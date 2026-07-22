Вуз-ара кампустың сираттағы оло ҡаҙанышы!

А это подтверждает высокий уровень организации строительства и четкое соблюдение сроков и стандартов. Мы выходим на финишную прямую строительства. То, что ещё недавно было просто чертежами, уже стало главной доминантой столицы. 7 башен и стилобат, где смогут комфортно жить более 4 тыс. студентов и педагогов. Но кампус — это не просто общежитие. Это современные лаборатории для генетических исследований; пространства для IT-разработок с уклоном в биомедицину; конференц-залы и спортивные площадки; новое «Арт-пространство» для ярких мероприятий. Внешне здание напоминает и цветок курая, и шестерёнку. В этом и есть наш замысел: сочетание национальных традиций и высоких технологий. Уверен, с вводом кампуса Уфа станет ещё более привлекательной для талантливой молодёжи и ученых со всей страны и мира. Спасибо строителям и всем, кто приближает этот важный для Башкортостана день! Идём только вперёд!

Правительство РБ