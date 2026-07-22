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22 Июля , 07:18

"Рәхәт"тә палатка ҡаласығы буласаҡ

Представьте: вы просыпаетесь, а вокруг уже кипит самое ароматное событие лета. 25–26 июля в уфимском парке Кашкадан — банный фестиваль «На Рахате», и впервые на его территории развернётся настоящий палаточный лагерь для гостей.

Это не просто ночёвка. Это билет в самый центр драйва: утренние парения, вечерние мастер-классы, гастрономические открытия и разговоры у костра до глубокой ночи. Вы никуда не уезжаете — вы живёте праздником от заката до рассвета.

Идеальный вариант для:

— тех, кто хочет сбежать от города без переплат;

— шумных компаний в поисках новых впечатлений;

— семей с детьми (при полной ответственности родителей);

— банщиков со стажем, которые знают: пар на природе — это магия.

Важно: регистрация строго обязательна. Действуют правила соседства и бережного отношения к природе. Детям — только под крылом взрослых. Все детали — у коменданта и на сайте https://нарахате.рф

Нет своей палатки? Не вопрос! Работает прокат от партнёров. Приезжайте с лёгким рюкзаком и тяжёлым зарядом хорошего настроения.

Где и когда: Уфа, парк Кашкадан, 25–26 июля 2026. Вход свободный для всех, кто ценит тепло, вкус и движение.

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Автор:Айбулат Ишназаров
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