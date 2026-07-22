+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Июля , 12:42

Кем ул яҡшы ир?

«Ҡара әле, ниндәй яҡшы ир! Бындай ир ниндәй ҡатынға эләккән икән», – тиҙәр. Берәүҙәр яҡшы ир итеп көслө спортсыны күҙ алдына килтерһә, икенселәр – артисты, өсөнсөләр – берәй түрәне…. Ләкин, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, уларға иғтибарлап ҡараһаң, бер нисә ҡатын алып айырған, йә тегелә иткән, йә былай иткән кеше булып сыға.

Кем ул яҡшы ир?Кем ул яҡшы ир?
Кем ул яҡшы ир?

Рәсүлебеҙ с.ғ.с.: «Һеҙҙең яҡшыларығыҙ ғаиләһенә яҡшы булғандарығыҙ, мин һеҙҙең арала яҡшыраҡ, сөнки мин ғаиләмә иң яҡшы мөғәмәләлә булыусы», – тиелә бер хәҙистә.

Хатта ул да кешеләр араһында хөрмәт ҡаҙанғанлығын фәҡәт ҡатындарына яҡшы мөғәмәләлә булыуы менән аңлатты. Шуға күрә ир-ат хөрмәте, дәрәжәһе ғаиләләге хеҙмәте, мөнәсәбәте менән бәйләнергә тейеш. Эштә өлгө, кешеләргә ярҙамсыл, сит ҡатындарға һый-хөрмәт күрһәтеп, ә үҙенең ҡатыны, балалары ситтән ярҙам һорап йөрөһәләр, был ир нисек яҡшы булһын.

Дөрөҫ, ситтәр: «Ниндәй яҡшы ир», – тиерҙәр. Динебеҙҙә бындай кешене бер ваҡытта ла кешеләргә өлгө, ярҙамсыл тип әйтмәйбеҙ. Һәр бер ир-егет уйланып: «Мин яҡшы ирме?» – тигән һорау бирһен ине.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика