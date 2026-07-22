Кем ул яҡшы ир?

Рәсүлебеҙ с.ғ.с.: «Һеҙҙең яҡшыларығыҙ ғаиләһенә яҡшы булғандарығыҙ, мин һеҙҙең арала яҡшыраҡ, сөнки мин ғаиләмә иң яҡшы мөғәмәләлә булыусы», – тиелә бер хәҙистә.
Хатта ул да кешеләр араһында хөрмәт ҡаҙанғанлығын фәҡәт ҡатындарына яҡшы мөғәмәләлә булыуы менән аңлатты. Шуға күрә ир-ат хөрмәте, дәрәжәһе ғаиләләге хеҙмәте, мөнәсәбәте менән бәйләнергә тейеш. Эштә өлгө, кешеләргә ярҙамсыл, сит ҡатындарға һый-хөрмәт күрһәтеп, ә үҙенең ҡатыны, балалары ситтән ярҙам һорап йөрөһәләр, был ир нисек яҡшы булһын.
Дөрөҫ, ситтәр: «Ниндәй яҡшы ир», – тиерҙәр. Динебеҙҙә бындай кешене бер ваҡытта ла кешеләргә өлгө, ярҙамсыл тип әйтмәйбеҙ. Һәр бер ир-егет уйланып: «Мин яҡшы ирме?» – тигән һорау бирһен ине.