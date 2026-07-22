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22 Июля , 07:16

Беҙҙекеләр Дондағы Ростовта гуманитар миссияны тамамланы

Активисты Молодёжки Народного фронта из Башкортостана успешно завершили двухнедельную гуманитарную миссию в Ростове-на-Дону. Совместно с добровольцами из девяти других регионов России они оказывали всестороннюю поддержку в госпиталях, участвовали в формировании продуктовых наборов и подготовке необходимого оборудования для военнослужащих.

Беҙҙекеләр Дондағы Ростовта гуманитар миссияны тамамланыБеҙҙекеләр Дондағы Ростовта гуманитар миссияны тамамланы
Беҙҙекеләр Дондағы Ростовта гуманитар миссияны тамамланы

Для Евгения Малинина из Башкортостана эта поездка стала уже четвертой гуманитарной миссией. «До этого мы помогали жителям Курской области, участвовали в ликвидации последствий разлива мазута в Туапсе, а в этот раз работали в госпитале. Я понимаю, насколько важно быть рядом именно там, где людям нужна помощь. Если можешь помочь — нельзя оставаться в стороне. Ничто не сравнится с моментом, когда видишь благодарные глаза ребят. Это придаёт силы и желание помогать ещё больше», — поделился Евгений, подчеркивая значимость волонтерской работы.

Волонтерская команда, в которую вошли представители Оренбургской, Орловской, Псковской, Смоленской и Тюменской областей, Алтайского и Забайкальского краёв, республик Башкортостан и Татарстан, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы, работала сразу на нескольких направлениях.

Добровольцы активно трудились в двух госпиталях. В одном из них они провели трудоёмкие работы по прокладке траншеи для коммуникаций и благоустроили почти 2000 квадратных метров территории, а также выгрузили более 2,5 тонн питьевой воды. Во втором госпитале участники миссии занимались санитарной обработкой помещений, помогали в транспортировке пострадавших, обеспечивали пациентов водой и уходом. В рамках технической помощи было отремонтировано около 50 инвалидных колясок. В критические моменты, когда потребовалась экстренная помощь, волонтеры оперативно подключились к эвакуации и размещению более 150 пациентов.

Параллельно шла работа на гуманитарных складах, где активисты фасовали крупы и сахар, а также собирали продуктовые наборы. Всего было подготовлено 1280 таких наборов, 600 из которых, вместе с тремя тоннами рыбных консервов, были направлены в новые регионы. Кроме того, на станции технического обслуживания и в штабе Народного фронта волонтеры занимались подготовкой оборудования для военнослужащих.

Завершилась насыщенная смена посещением Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», ставшее символическим аккордом важной гуманитарной миссии.

Автор:Айбулат Ишназаров
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