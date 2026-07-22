Беҙҙекеләр Дондағы Ростовта гуманитар миссияны тамамланы

Для Евгения Малинина из Башкортостана эта поездка стала уже четвертой гуманитарной миссией. «До этого мы помогали жителям Курской области, участвовали в ликвидации последствий разлива мазута в Туапсе, а в этот раз работали в госпитале. Я понимаю, насколько важно быть рядом именно там, где людям нужна помощь. Если можешь помочь — нельзя оставаться в стороне. Ничто не сравнится с моментом, когда видишь благодарные глаза ребят. Это придаёт силы и желание помогать ещё больше», — поделился Евгений, подчеркивая значимость волонтерской работы.

Волонтерская команда, в которую вошли представители Оренбургской, Орловской, Псковской, Смоленской и Тюменской областей, Алтайского и Забайкальского краёв, республик Башкортостан и Татарстан, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы, работала сразу на нескольких направлениях.

Добровольцы активно трудились в двух госпиталях. В одном из них они провели трудоёмкие работы по прокладке траншеи для коммуникаций и благоустроили почти 2000 квадратных метров территории, а также выгрузили более 2,5 тонн питьевой воды. Во втором госпитале участники миссии занимались санитарной обработкой помещений, помогали в транспортировке пострадавших, обеспечивали пациентов водой и уходом. В рамках технической помощи было отремонтировано около 50 инвалидных колясок. В критические моменты, когда потребовалась экстренная помощь, волонтеры оперативно подключились к эвакуации и размещению более 150 пациентов.

Параллельно шла работа на гуманитарных складах, где активисты фасовали крупы и сахар, а также собирали продуктовые наборы. Всего было подготовлено 1280 таких наборов, 600 из которых, вместе с тремя тоннами рыбных консервов, были направлены в новые регионы. Кроме того, на станции технического обслуживания и в штабе Народного фронта волонтеры занимались подготовкой оборудования для военнослужащих.

Завершилась насыщенная смена посещением Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», ставшее символическим аккордом важной гуманитарной миссии.