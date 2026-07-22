+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Июля , 07:13

"Ҡара акула" студотряды Пулково аэропортында эшләй

Студенты Уфимского университета науки и технологий из сервисного отряда «Черная акула» в третий раз отправились на трудовую вахту в Санкт-Петербург. В этом сезоне они работают в рамках престижного всероссийского проекта Российских студенческих отрядов «Взлетная полоса» на базе аэропорта Пулково – одного из крупнейших транспортных узлов страны.

"Ҡара акула" студотряды Пулково аэропортында эшләй"Ҡара акула" студотряды Пулково аэропортында эшләй
"Ҡара акула" студотряды Пулково аэропортында эшләй

Попасть в проект удалось не всем: «Черная акула» прошла строгий конкурсный отбор. И это неудивительно – «Взлетная полоса» считается одной из самых ответственных площадок для сервисных отрядов, где ценятся стрессоустойчивость и умение быстро принимать решения.

В этом году формат работы для ребят кардинально изменился. Если раньше бойцы занимались в основном гостеприимством и общепитом, то теперь их главная задача – обеспечивать бесперебойную работу аэропорта как единого механизма. Студенты задействованы сразу на нескольких направлениях: от взаимодействия со сложной наземной техникой до живого общения с тысячами пассажиров.

Особый профессиональный вызов приняла мастер отряда Камила Гатиатуллина – она вошла в штат контакт-центра воздушной гавани. Теперь в ее обязанностях – оперативное консультирование путешественников по расписанию рейсов и навигации внутри терминалов, где голос становится главным инструментом решения нестандартных ситуаций.

 

В аэропорту высоко оценили уровень подготовки студентов из Башкортостана. Как рассказали представители принимающей стороны, новичков встретили максимально доброжелательно: наставники из числа постоянных сотрудников помогали адаптироваться на местах, знакомили со спецификой внутренних процессов и оказывали всестороннюю поддержку.

Не остались ребята и без надежного тыла. «Черная акула» работает под патронажем студенческих отрядов Башкортостана. Работник штаба и куратор направления находятся на круглосуточной связи с бойцами, оперативно решая любые организационные и бытовые вопросы – даже на расстоянии тысяч километров от дома.

По итогам смены студенты планируют вернуться в Уфу не только с достойным заработком, но и с уникальным практическим багажом. Главные навыки, которые они прокачивают в Пулково, – умение работать на скорость и результат в условиях жесткого цейтнота, а также решение специфических задач транспортной логистики. В планах бойцов – закрыть текущий сезон без нареканий и в будущем попробовать свои силы на других сервисных проектах с принципиально иной технической спецификой.

 

Фото: Данил Олешко, Софья Черепанова, Ирина Тарасюк, Владислав Барташевский.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика