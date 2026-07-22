"Ҡара акула" студотряды Пулково аэропортында эшләй

Попасть в проект удалось не всем: «Черная акула» прошла строгий конкурсный отбор. И это неудивительно – «Взлетная полоса» считается одной из самых ответственных площадок для сервисных отрядов, где ценятся стрессоустойчивость и умение быстро принимать решения.

В этом году формат работы для ребят кардинально изменился. Если раньше бойцы занимались в основном гостеприимством и общепитом, то теперь их главная задача – обеспечивать бесперебойную работу аэропорта как единого механизма. Студенты задействованы сразу на нескольких направлениях: от взаимодействия со сложной наземной техникой до живого общения с тысячами пассажиров.

Особый профессиональный вызов приняла мастер отряда Камила Гатиатуллина – она вошла в штат контакт-центра воздушной гавани. Теперь в ее обязанностях – оперативное консультирование путешественников по расписанию рейсов и навигации внутри терминалов, где голос становится главным инструментом решения нестандартных ситуаций.