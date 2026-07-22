"Ҡара акула" студотряды Пулково аэропортында эшләй

Попасть в проект удалось не всем: «Черная акула» прошла строгий конкурсный отбор. И это неудивительно – «Взлетная полоса» считается одной из самых ответственных площадок для сервисных отрядов, где ценятся стрессоустойчивость и умение быстро принимать решения.
В этом году формат работы для ребят кардинально изменился. Если раньше бойцы занимались в основном гостеприимством и общепитом, то теперь их главная задача – обеспечивать бесперебойную работу аэропорта как единого механизма. Студенты задействованы сразу на нескольких направлениях: от взаимодействия со сложной наземной техникой до живого общения с тысячами пассажиров.
Особый профессиональный вызов приняла мастер отряда Камила Гатиатуллина – она вошла в штат контакт-центра воздушной гавани. Теперь в ее обязанностях – оперативное консультирование путешественников по расписанию рейсов и навигации внутри терминалов, где голос становится главным инструментом решения нестандартных ситуаций.
В аэропорту высоко оценили уровень подготовки студентов из Башкортостана. Как рассказали представители принимающей стороны, новичков встретили максимально доброжелательно: наставники из числа постоянных сотрудников помогали адаптироваться на местах, знакомили со спецификой внутренних процессов и оказывали всестороннюю поддержку.
Не остались ребята и без надежного тыла. «Черная акула» работает под патронажем студенческих отрядов Башкортостана. Работник штаба и куратор направления находятся на круглосуточной связи с бойцами, оперативно решая любые организационные и бытовые вопросы – даже на расстоянии тысяч километров от дома.
По итогам смены студенты планируют вернуться в Уфу не только с достойным заработком, но и с уникальным практическим багажом. Главные навыки, которые они прокачивают в Пулково, – умение работать на скорость и результат в условиях жесткого цейтнота, а также решение специфических задач транспортной логистики. В планах бойцов – закрыть текущий сезон без нареканий и в будущем попробовать свои силы на других сервисных проектах с принципиально иной технической спецификой.
Фото: Данил Олешко, Софья Черепанова, Ирина Тарасюк, Владислав Барташевский.