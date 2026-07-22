22 июлгә ҡарата яғыулыҡҡа бәйле хәл-торош

Республика Оперштабының эше әүҙем дауам итә, ул тәүлек әйләнәһенә заправкаларҙа сираттарҙы һәм уларҙа бензиндың булыуын күҙәтә. Әлеге ваҡытта ниндәй хәл?



Был хаҡта беҙ тармаҡтың алдынғы эксперттары менән һөйләштек. Студия ҡунағы - БР-ҙың сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры урынбаҫары Эдуард Мостафин һәм төбәк Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты рәйесе Кирилл Первов.



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Какая ситуация сейчас в Башкирии?

На заправках стало спокойнее. По Уфе второй день очереди сохраняются порядка 700 машин по данным мониторинга 31 заправки. В 14 районах, где есть всего одна заправка на муниципалитет, очереди большие.

Как работают пожарные дружины?

Они работают в удаленных сельских пунктах. Уже налажено взаимодействие по заправке их техники топливом. При этом все оперативные автомобили пожарных служб, разумеется, заправляются без очередей.

Ситуация в Аскинском районе, где идут подтопления: какая обстановка сейчас там?

Уровень воды здесь спал. 107 подтопленных территорий освободились от воды. Самое страшное позади, вода ушла, река вернулась в русло. Спасатели сейчас помогают сельчанам откачивать воду из домов. Жители себя чувствуют хорошо, вся необходимая помощь им оказана, они приводят в порядок свои приусадебные участки.

Как дела с топливом в Аскинском районе?

В районе ситуация напряженная, в воскресенье была очередь порядка 245 человек. Во многом люди сами создают ажиотаж. Дело в том, что в районе в качестве исключения жителям подтопленных территорий разрешили заправлять бензин в канистры. В связи с этим на заправках появились люди, которые не живут на затопленных территориях. Иными словами - они обманывали сотрудников заправок, прикрываясь стихией. Теперь на АЗС в районе есть списки жителей подтопленных территорий, чтобы те, кто не пострадал от стихии, не пользовались этой привилегией.

В чем причинения подтоплений?

В Пермском крае произошел размыв дамбы. Вода пошла ниже по течению, уровень воды поднялся намного выше, чем обычно, потому и начались подтопления. В этом году также фиксируется дождевой паводок, по всем рекам наблюдается рост воды, но никаких рисков власти не видят.

Почему лимиты на “Башнефти” в Чекмагуше выставлены на уровне 20 литров, когда по всей Башкирии введены лимиты в 30 литров?

Власти пообещали разобраться точечно с этой ситуацией.

Какая ситуация в Зилаирском районе?

Вчера в 10 утра заправки отпускали топливо только спецслужбам. Но потом приехали бензовозы, две заправки открылись. Также сегодня в район должны приехать несколько бензовозов.

Могут ли родители детей-инвалидов заправлять автомобиль без очереди?

Да, могут. Они имеют на это право, нужно обратиться к оператору АЗС. Оператор пригласит водителя к колонке без очереди.

Почему в Деме днем закрыты все заправки?

Это не совсем так. Власти мониторят самую крупную заправку в районе - в 12:00 она была закрыта на прием топлива, а на остальных заправках скоро бензин появится. В Деме живет очень много людей, потому и нагрузка на заправки большая.

Что с топливом в Салавате?

Утром там работали 4 заправки, однако трудности с заправкой были - в очередях стояло более 100 машин.

Когда изменится ситуация в Бирске?

Действительно, в Бирске утром было напряженно: очередь больше 80 машин, работала 1 заправка. После обеда ситуация должна стабилизироваться.

А что в Хайбуллинском районе?

Здесь жителям нужно немного потерпеть. Более двух дней водители были в тяжелой ситуации, топливо можно было даже не искать, но завтра бензовозы должны сюда приехать.

В Сибае на пяти заправках “Башнефти” нет бензина, как быть?

Туда тяжело добираться бензовозам, нужно запастись терпением. Но топливо здесь будет.

Что делать, если оплатил бензин в приложении, а его на самом деле на заправке нет?

Проблем нет: при отсутствии бензина деньги возвращаются.

Что с топливом в Ишимбае?