22 июлгә ҡарата яғыулыҡҡа бәйле хәл-торош

Какая ситуация сейчас в Башкирии?
На заправках стало спокойнее. По Уфе второй день очереди сохраняются порядка 700 машин по данным мониторинга 31 заправки. В 14 районах, где есть всего одна заправка на муниципалитет, очереди большие.
Как работают пожарные дружины?
Они работают в удаленных сельских пунктах. Уже налажено взаимодействие по заправке их техники топливом. При этом все оперативные автомобили пожарных служб, разумеется, заправляются без очередей.
Ситуация в Аскинском районе, где идут подтопления: какая обстановка сейчас там?
Уровень воды здесь спал. 107 подтопленных территорий освободились от воды. Самое страшное позади, вода ушла, река вернулась в русло. Спасатели сейчас помогают сельчанам откачивать воду из домов. Жители себя чувствуют хорошо, вся необходимая помощь им оказана, они приводят в порядок свои приусадебные участки.
Как дела с топливом в Аскинском районе?
В районе ситуация напряженная, в воскресенье была очередь порядка 245 человек. Во многом люди сами создают ажиотаж. Дело в том, что в районе в качестве исключения жителям подтопленных территорий разрешили заправлять бензин в канистры. В связи с этим на заправках появились люди, которые не живут на затопленных территориях. Иными словами - они обманывали сотрудников заправок, прикрываясь стихией. Теперь на АЗС в районе есть списки жителей подтопленных территорий, чтобы те, кто не пострадал от стихии, не пользовались этой привилегией.
В чем причинения подтоплений?
В Пермском крае произошел размыв дамбы. Вода пошла ниже по течению, уровень воды поднялся намного выше, чем обычно, потому и начались подтопления. В этом году также фиксируется дождевой паводок, по всем рекам наблюдается рост воды, но никаких рисков власти не видят.
Почему лимиты на “Башнефти” в Чекмагуше выставлены на уровне 20 литров, когда по всей Башкирии введены лимиты в 30 литров?
Власти пообещали разобраться точечно с этой ситуацией.
Какая ситуация в Зилаирском районе?
Вчера в 10 утра заправки отпускали топливо только спецслужбам. Но потом приехали бензовозы, две заправки открылись. Также сегодня в район должны приехать несколько бензовозов.
Могут ли родители детей-инвалидов заправлять автомобиль без очереди?
Да, могут. Они имеют на это право, нужно обратиться к оператору АЗС. Оператор пригласит водителя к колонке без очереди.
Почему в Деме днем закрыты все заправки?
Это не совсем так. Власти мониторят самую крупную заправку в районе - в 12:00 она была закрыта на прием топлива, а на остальных заправках скоро бензин появится. В Деме живет очень много людей, потому и нагрузка на заправки большая.
Что с топливом в Салавате?
Утром там работали 4 заправки, однако трудности с заправкой были - в очередях стояло более 100 машин.
Когда изменится ситуация в Бирске?
Действительно, в Бирске утром было напряженно: очередь больше 80 машин, работала 1 заправка. После обеда ситуация должна стабилизироваться.
А что в Хайбуллинском районе?
Здесь жителям нужно немного потерпеть. Более двух дней водители были в тяжелой ситуации, топливо можно было даже не искать, но завтра бензовозы должны сюда приехать.
В Сибае на пяти заправках “Башнефти” нет бензина, как быть?
Туда тяжело добираться бензовозам, нужно запастись терпением. Но топливо здесь будет.
Что делать, если оплатил бензин в приложении, а его на самом деле на заправке нет?
Проблем нет: при отсутствии бензина деньги возвращаются.
Что с топливом в Ишимбае?
Здесь все сложно, потому что изменилась точка поставки. Но власти следят за ситуацией.